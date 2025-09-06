Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins

Svona hefst bréf konu til sambands- og kynlífsráðgjafa The Sun, Sally Land, sem skrifar fyrir vinsæla Dear Deidre dálkinn.
Konan er 54 ára og eiginmaður hennar er 59 ára, þau hafa verið gift í 28 ár.
„Í fyrra byrjaði hann að sofa í gestaherberginu því ég hélt að svitaköstin mín á næturnar væri að trufla hann, en ég er á breytingarskeiðinu. En síðan kíkti ég í símann hans og fann fullt af dónalegum skilaboðum á milli hans og fullt af konum, þar sem hann útskýrði í smáatriðum hvernig hann vildi sofa hjá þeim.
Eftir þetta stofnaði ég prófíl á stefnumótasíðu til að hefna mín. Ég bjóst við því að hitta einhverja karlmenn úr hverfinu í drykk kannski, og endurbyggja sjálfstraust mitt. En í staðinn kynntist ég glæsilegum karlmanni frá Kenía.“
Maðurinn er 37 ára. „Og miðað við myndirnar af honum þá hugsar hann vel um sig. Hann er frá Bandaríkjunum en flutti til Kenía fyrir þremur árum. Við eigum frábær samtöl og tölum saman dag og nótt.“
„Ef ég á að vera alveg hreinskilin þá hefur enginn áður látið mér líða eins vel með mig sjálfa. Hann er fyndinn, umhyggjusamur og kynþokkafullur. Hann elskar allt við mig og segir að ég sé kynþokkafyllsta kona sem hann hefur kynnst.
Við höfum stundað netkynlíf nokkrum sinnum, ég stunda sjálfsfróun nakin og sendi honum myndbönd, og hann vill giftast mér.
Flest kvöld tölum við saman símleiðis þar til við sofnum.“
Konan er enn gift og segir að eiginmaður hennar hafi ekki hugmynd um það sem er í gangi.
„Elskhuginn frá Kenía vill að ég fljúgi þangað og giftist honum. Hann vinnur ekki og vegna útistandandi skulda getur hann ekki komið til mín,“ segir konan.
„Ég hef ekkert á móti því að senda honum pening, ég er að hjálpa honum að borga símareikninga, húsaleigu og matvörur, en ég er ekki alveg tilbúin að flytja erlendis án þess að fara fyrst í heimsókn. Ég var að hugsa… ég get skilið við eiginmann minn, selt húsið og flogið til hans í smá frí.“
„Ég er hrædd um að þetta hljómar mjög grunsamlega, eins og ástarsvindl.
Það hlýtur að hafa verið mjög erfitt fyrir þig að uppgötva svik eiginmanns þíns, og því miður er varasamt að vera á svona síðum þegar þú ert á svona viðkvæmum stað. Ástarsvindl er risastór markaður og herja þessir einstaklingar á viðkvæmt fólk og svíkja tugi milljóna út úr því.
Hættu að senda honum peninga og hafðu samband við lögregluna strax. Þú þarft líka að hafa samband við bankann þinn.
Talaðu við eiginmann þinn um hjónaband ykkar. Ef hann hefur bara verið að senda skilaboð þá getið þið kannski unnið úr þessu, en ég mæli með ráðgjöf fyrir ykkur bæði.“
