fbpx
Sunnudagur 07.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins

Fókus
Laugardaginn 6. september 2025 21:30

Mynd/Pexels

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Ég kynntist glæsilegum karlmanni frá Kenýa á netinu eftir að ég greip eiginmann minn glóðvolgan við að senda öðrum konum kynferðisleg skilaboð. Ætti ég að fljúga til Kenía og giftast manninum?“

Svona hefst bréf konu til sambands- og kynlífsráðgjafa The Sun, Sally Land, sem skrifar fyrir vinsæla Dear Deidre dálkinn.

Konan er 54 ára og eiginmaður hennar er 59 ára, þau hafa verið gift í 28 ár.

„Í fyrra byrjaði hann að sofa í gestaherberginu því ég hélt að svitaköstin mín á næturnar væri að trufla hann, en ég er á breytingarskeiðinu. En síðan kíkti ég í símann hans og fann fullt af dónalegum skilaboðum á milli hans og fullt af konum, þar sem hann útskýrði í smáatriðum hvernig hann vildi sofa hjá þeim.

Eftir þetta stofnaði ég prófíl á stefnumótasíðu til að hefna mín. Ég bjóst við því að hitta einhverja karlmenn úr hverfinu í drykk kannski, og endurbyggja sjálfstraust mitt. En í staðinn kynntist ég glæsilegum karlmanni frá Kenía.“

Maðurinn er 37 ára. „Og miðað við myndirnar af honum þá hugsar hann vel um sig. Hann er frá Bandaríkjunum en flutti til Kenía fyrir þremur árum. Við eigum frábær samtöl og tölum saman dag og nótt.“

„Ef ég á að vera alveg hreinskilin þá hefur enginn áður látið mér líða eins vel með mig sjálfa. Hann er fyndinn, umhyggjusamur og kynþokkafullur. Hann elskar allt við mig og segir að ég sé kynþokkafyllsta kona sem hann hefur kynnst.

Við höfum stundað netkynlíf nokkrum sinnum, ég stunda sjálfsfróun nakin og sendi honum myndbönd, og hann vill giftast mér.

Flest kvöld tölum við saman símleiðis þar til við sofnum.“

Konan er enn gift og segir að eiginmaður hennar hafi ekki hugmynd um það sem er í gangi.

„Elskhuginn frá Kenía vill að ég fljúgi þangað og giftist honum. Hann vinnur ekki og vegna útistandandi skulda getur hann ekki komið til mín,“ segir konan.

„Ég hef ekkert á móti því að senda honum pening, ég er að hjálpa honum að borga símareikninga, húsaleigu og matvörur, en ég er ekki alveg tilbúin að flytja erlendis án þess að fara fyrst í heimsókn. Ég var að hugsa… ég get skilið við eiginmann minn, selt húsið og flogið til hans í smá frí.“

Ráðgjafinn svarar:

„Ég er hrædd um að þetta hljómar mjög grunsamlega, eins og ástarsvindl.

Það hlýtur að hafa verið mjög erfitt fyrir þig að uppgötva svik eiginmanns þíns, og því miður er varasamt að vera á svona síðum þegar þú ert á svona viðkvæmum stað. Ástarsvindl er risastór markaður og herja þessir einstaklingar á viðkvæmt fólk og svíkja tugi milljóna út úr því.

Hættu að senda honum peninga og hafðu samband við lögregluna strax. Þú þarft líka að hafa samband við bankann þinn.

Talaðu við eiginmann þinn um hjónaband ykkar. Ef hann hefur bara verið að senda skilaboð þá getið þið kannski unnið úr þessu, en ég mæli með ráðgjöf fyrir ykkur bæði.“

Sjá einnig: Ástarsvindlarar hafa svikið tugi milljóna út úr hrekklausum Íslendingum

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Hendur og fætur hafa ekkert að segja um typpastærð – En þessi líkamshluti gerir það
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
Rýnt í skjáinn: Þversagnir karlmennskunnar og alræði markaðsvæðingarinnar
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Lífið kastaði Steffý og Ronna í djúpu laugina – „Við vorum bara búin að vera saman í níu mánuði“
Fókus
Í gær
Ferðalag úr sársauka í styrk – „Það er hægt að finna gleði í lífinu þrátt fyrir erfiðleika“
Fókus
Í gær
„Öllum hollt að læra að þekkja beinagrind kerfisins sem við köllum samfélag“

Mest lesið

Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða
Vara við innrás smitberandi kakkalakka á Kanaríeyjum
Geirfinnsmálið: Haukur sakar Soffíu um lygar – „Valtýr var mjög vandaður og ábyggilegur embættismaður“
Allt á suðupunkti eftir niðurlæginguna á Íslandi – „Af hverju ætti ég að hætta?“

Nýlegt

„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Steffý Þórólfs: Hafði áhyggjur að áreitið myndi hafa áhrif á ófæddan soninn
Sauð upp úr í Bítinu – „Þú þaggar ekki í okkur Dagur, svona er Dagur, þaggar, þú þaggar ekki í okkur Dagur!“
Ragnhildur með neglu í umræðu vikunnar – „Gagnkynhneigða tussan þín, af hverju ertu hérna“
„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Íslandi brá fyrir í lygilegri upptalningu – Danglaði skaufanum í andlit sofandi vinar
Lífið kastaði Steffý og Ronna í djúpu laugina – „Við vorum bara búin að vera saman í níu mánuði“
Vara við innrás smitberandi kakkalakka á Kanaríeyjum
Hjalti Úrsus heitir fundarlaunum vegna stolinnar kerru
Fókus
Í gær
Raunverulegur aldur leikkonunnar kemur aðdáendum verulega á óvart
Fókus
Í gær

Sjaldséð mynd af dóttur Pink sem stækkar hratt

Sjaldséð mynd af dóttur Pink sem stækkar hratt
Fókus
Í gær
Laufey heldur stórtónleika í Kórnum
Fókus
Í gær
Segir frá augnablikinu þegar hann komst að því að faðir hans væri látinn
Fókus
Í gær

Læknir tjáir sig um andlitslyftingu Kris Jenner og hvað hún kostaði

Læknir tjáir sig um andlitslyftingu Kris Jenner og hvað hún kostaði
Fókus
Í gær

Fær að heyra það fyrir að leyfa dóttur sinni að gata löngutöng

Fær að heyra það fyrir að leyfa dóttur sinni að gata löngutöng
Fókus
Fyrir 2 dögum
Stórleikarinn Michael Caine komst að skuggalegu fjölskylduleyndarmáli eftir andlát móður sinnar
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Loksins búinn að upplifa alvöru frelsi“ – Var fastur í vanlíðan í áraraðir

„Loksins búinn að upplifa alvöru frelsi“ – Var fastur í vanlíðan í áraraðir
Fókus
Fyrir 2 dögum
Mýkt er kærkomin haustbyrjun fyrir prjónaunnendur
Fókus
Fyrir 2 dögum
Simmi og Hugi fara yfir hvenær dags er best að stunda kynlíf – Þessi aldurshópur þarf að notast við Google Calendar
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nanna hlaut barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir sína fyrstu barnabók

Nanna hlaut barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir sína fyrstu barnabók
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ragnhildur með neglu í umræðu vikunnar – „Gagnkynhneigða tussan þín, af hverju ertu hérna“

Ragnhildur með neglu í umræðu vikunnar – „Gagnkynhneigða tussan þín, af hverju ertu hérna“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Steffý Þórólfs: Hafði áhyggjur að áreitið myndi hafa áhrif á ófæddan soninn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Deilir leiðinlegum aukaverkunum af dramatísku þyngdartapi
Fókus
Fyrir 2 dögum

Áhrifavaldur í bobba vegna þess sem hún leyfði 14 ára dóttur sinni að gera

Áhrifavaldur í bobba vegna þess sem hún leyfði 14 ára dóttur sinni að gera
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sögð ætla að gifta sig í villu Swift á Rhode Island
Fókus
Fyrir 2 dögum
Allir hafa borið nafn stórstjörnunnar rangt fram þökk sé móður hans
Fókus
Fyrir 3 dögum
Herra Hnetusmjör var með frítt hótelherbergi en leigði annað fyrir stórfé til að geta teflt í friði við páfann
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Hver hefði haldið að dag einn sæti ég með haglabyssu innanklæða við dómþing í Héraðsdómi Reykjavíkur?” – Lestu fyrstu kafla Hyldýpi

„Hver hefði haldið að dag einn sæti ég með haglabyssu innanklæða við dómþing í Héraðsdómi Reykjavíkur?” – Lestu fyrstu kafla Hyldýpi
Fókus
Fyrir 3 dögum

Talað um að The Rock gæti fengið Óskarinn – Felldi tár eftir ótrúlegar viðtökur

Talað um að The Rock gæti fengið Óskarinn – Felldi tár eftir ótrúlegar viðtökur
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kemur núverandi eiginkonu fyrrverandi eiginmannsins til varnar
Fókus
Fyrir 3 dögum

Helena Reynis bjó með Snorra og lætur hann heyra það – „Þú ert svo mikill hræsnari“

Helena Reynis bjó með Snorra og lætur hann heyra það – „Þú ert svo mikill hræsnari“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Martröð unglingsstúlku og kærasta hennar reyndist vera verk móður hennar
Fókus
Fyrir 3 dögum
Það sem hún sér mest eftir varðandi uppeldi barnanna
Fókus
Fyrir 3 dögum

Chloë Grace Moretz og Kate Harrison giftar

Chloë Grace Moretz og Kate Harrison giftar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Opinskár um skilnaðinn – „Þetta var niðurlægjandi“

Opinskár um skilnaðinn – „Þetta var niðurlægjandi“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Eiríkur rifjar upp eigin fordóma – „Það urðu hvörf í viðhorfum mínum“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ásdís Rán dásamar nýja tengdasoninn – „Hann hefur nú verið valinn í pólska landsliðið“