116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða

Kristjana Rut Atladóttir, þrítug, er ein fjölmargra Íslendinga sem eru á samfélagsmiðlinum TikTok.
Myndband sem hún birti á þriðjudag sprengdi gjörsamlega TikTok hjá henni, fylgjendafjöldinn hefur margfaldast, og ekki er lengur hægt að senda henni skilaboð í gegnum samfélagsmiðilinn.
Nærri 117 milljón áhorf eru á myndbandið af Yrsu Lalíu, sjö mánaða dóttur Kristjönu, þar sem hún fær gleraugu. Um 12,5 milljónir hafa látið sér líka við myndbandið, yfir 51 þúsund athugasemdir verið skrifaðar og yfir milljón einstaklinga hafa endurpóstað myndbandinu.
„Ég var með um 1.700 fylgjendur sem voru allt Íslendingar og langaði bara að deila myndbandinu með þeim. Ég er núna komin með 50 þúsund fylgjendur og veit ekkert hverju ég á að deila með þeim,“ segir Kristjana í samtali við DV. Segir hún þessi miklu viðbrögð við myndbandinu hafa komið sér mjög mikið á óvart.
Hingað til hefur Kristjana aðallega birt myndbönd af fjölskyldulífinu og af sjálfri sér í matargerð og bakstri. Hún býr með barnsföður sínum, Daníel Jóhanni, og dætrum þeirra, Eivör Lalíu, tveggja ára, og Yrsu Lalíu, sjö mánaða.
Margir hafa í athugasemdum furðað sig á hvernig er hægt að mæla sjón hjá svona ungu barni.
„Með því að setja dropa í augun og mæla með sjóntæki,“ segir Kristjana.
Hér má sjá myndbandið af Yrsu Lalíu, sem heillað hefur um 116 milljónir manns á aðeins fjórum dögum.
@tiktokkrissa Hjálp 😭🫶🏼 #firstglasses ♬ original sound – Kris
Í myndbandinu hér fyrir neðan svarar Kristjana Rut nokkrum spurningum:
@tiktokkrissa Replying to @Over&Out ♬ original sound – Kris