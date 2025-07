Klámstjarna látið aðeins 28 ára gömul

Kylie var klámleikkona og kom fram í Netflix-heimildarþáttunum Hot Girls Wanted: Turned On.

Dánarorsök hefur ekki verið opinberuð.

Vinir hennar minnast hennar á samfélagsmiðlum. Leah Gotti, klámstjarna, lýsti vináttu þeirra og rifjaði upp hvernig þær kynntust. Þær voru þá báðar átján ára og unnu í sama „módelhúsi“.

„Það var bjart yfir henni, hún elskaði að brosa og hlæja og lagði mikla áherslu að njóta lífsins,“ sagði Gotti við AVN.

Klámframleiðslufyrirtækið Brazzers, sem vann með Kylie, birti yfirlýsingu á X, áður Twitter.

The Brazzers team is deeply saddened to learn of Kylie Page’s passing.

Kylie will be remembered for her laughter, kindness and bringing light wherever she went. We extend our heartfelt condolences to Kylie’s family, friends, and fans during this difficult time. 🤍

— Brazzers (@Brazzers) June 26, 2025