Þetta eru bestu bíómyndir aldarinnar samkvæmt sérfræðingum

Bandaríska stórblaðið New York Times leitaði til um 500 leikara, leikstjóra og kvikmyndagagnrýnenda og fékk þá til að velja tíu bestu bíómyndirnar sem komið hafa út frá 1. janúar árið 2000.

Afraksturinn hefur nú verið birtur í formi lista sem telur alls 100 kvikmyndir. Á listinn að gefa nokkuð raunsæja mynd af því besta sem boðið hefur verið upp á í kvikmyndahúsum á síðastliðnum aldarfjórðungi.

Á vef New York Times má sjá nöfn þeirra sem stóðu að valinu og hvaða myndir þeir völdu á sína lista.

Það er skemmst frá því að segja að eftir útreikninga New York Times er Óskarsverðlaunamyndin Parasite frá 2019 í fyrsta sæti. Í 2. sæti er svo myndin Mulholland Drive í leikstjórn David Lynch frá 2001 ogí 3. sæti er myndin There Will Be Blood frá 2007.

Topp 20: