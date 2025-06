Brad Pitt og Tom Cruise sameinast aftur eftir 24 ár

Þeir voru báðir á frumsýningu F1-kvikmyndar Pitt í London um helgina.

Pitt hló hlýlega þegar hann sá Cruise ganga niður rauða dregilinn. Þeir föðmuðu hvorn annan og stilltu sér upp fyrir myndatökur.

Þetta var í fyrsta skipti síðan árið 2001 sem Pitt, 61 árs, og Cruise, 62 ára, eru myndaðir saman á rauða dreglinum.

Vinirnir léku saman í myndinni Interview with the Vampire sem kom út árið 1994. Pitt útilokar ekki að vinna aftur með Cruise en það eru þó takmörk. „Ég ætla ekki að hanga aftan á flugvél,“ sagði hann í gríni.

