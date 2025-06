Nýir Netflix-þættir vekja athygli fyrir djarfar kynlífssenur

Olympo fjallar um unglinga í íþróttaskólanum Pirineos Center of High Performance.

Þættirnir fá ekki háa einkunn frá gagnrýnendum sem segja þættina frekar innihaldslausa, að lítið sé lagt í söguþráðinn og að persónurnar séu frekar óspennandi. En það er nóg af kynlífi og seiðandi senum.

Netverjar hafa haft nóg um málið að segja og segja sumir að þetta sé einfaldlega aðeins of mikið, sérstaklega í ljósi þess að um unglingaþætti er að ræða, en vert að taka fram að leikararnir eru flestir yfir tvítugt.

Episode 1 of #OlympoNetflix and everyone is just fuccking

pic.twitter.com/gGikMDQabu

— skinny legend? (@wale__awe) June 21, 2025