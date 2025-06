Bianca Censori í nærfötum úr nammi á götum New York

Ástralski arkitektinn Bianca Censori heldur áfram að gera það sem hún er þekktust fyrir, að hneyksla með djörfum og efnislitlum klæðaburði.

Hún er meira að segja farin að klæðast öðru en hefðbundnu efni. Það vakti mikla athygli um helgina þegar hún sást á götum New York-borgar í nærfötum úr nammi.

Margir þekkja gömlu góðu nammi hálsmenin, í raun þannig nema nærbuxur og toppur í stíl.

Ye’s wife Bianca Censori spotted wearing a bikini made out of candy in NYC today pic.twitter.com/lEMXWFbRHa

Eiginmaður hennar, rapparinn Kanye West, var með henni og að sjálfsögðu kappklæddur eins og venjulega.

Bianca Censori transformed the streets of Brooklyn into a sugary spectacle this weekend, rocking literal candy lingerie.

See more: https://t.co/RCGPPtpLyR pic.twitter.com/XH2ydeh3uq

— TMZ (@TMZ) June 23, 2025