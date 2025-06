Johnny Depp segist hafa endað sem prófmál MeToo-hreyfingarinnar – Hann sér ekki eftir neinu

Leikarinn Johnny Depp segir að kvikmyndaiðnaðurinn hafi notað hann sem prófmál #MeToo-hreyfingarinnar. Þetta kom fram í viðtali við leikarann hjá The Times. Þar líkir hann sjálfum sér við árekstrarbrúðu hreyfingarinnar.

Depp vísaði þar í fræg málaferli hans við fyrrverandi eiginkonu sína, Amber Heard, sem vöktu heimsathygli þar sem sýnt var frá aðalmeðferð í beinni útsendingu. Depp segist í dag hafa verið asni að hafa fallið fyrir leikkonunni.

Ferill leikarans hefur verið við frostmark síðan Heard sakaði hann um gróft heimilisofbeldi en hann hyggur nú á endurkomu, þó að hann taki fram að hann hafi í raun ekki farið neitt.

„Ég fór ekkert. Hefði ég haft færi á því að stinga af þá hefði ég aldrei snúið til baka.“

Depp er nú að leikstýra kvikmyndinni Modi: Three Days on the Wing of Madness sem fjallar um ítalska listamanninn Amedeo Modigliani. Myndin verður frumsýnd í sumar.

Amber Heard og Johnny Depp hnutu hvort um annað árið 2009 á tökustað kvikmyndarinnar The Rum Diary sem byggði á bók eftir blaðamanninn Hunter S. Thompson. Depp var þá enn giftur barnsmóður sinni, Vanessu Paradis. Hann og Heard giftu sig svo árið 2015 en aðeins rétt rúmu ári síðar fór Heard fram á skilnað og nálgunarbann.

Árið 2019 kærði Depp Heard fyrir meiðyrði út af grein sem hún hafði skrifað hjá The Washington Post þar sem hún sagðist vera þolandi heimilisofbeldis. Aðalmeðferð fór svo fram vorið 2022 en þar tókust Heard og Depp hart á um hvort þeirra hefði verið gerandi ofbeldis í hjónabandi þeirra. Kviðdómur komst svo að þeirri niðurstöðu að Depp væri þolandi meiðyrða og gerði Heard að greiða fyrrum eiginmanni sínum tæpa 2 milljarða í miskabætur.

Depp segist hafa áttað sig á því að réttarhöldin myndu bitna á mannorði hans.

„Ég vissi að ég þyrfti nánast að gera út af við sjálfan mig. Allir sögðu við mig að þetta myndi gleymast en ég gat ekki treyst því,“ sagði Depp um ásakanir Heard. „Hvað átti að gleymast? Þessi skáldskapur hennar sem hafði dreifst út um allar trissur? Nei, þetta myndi ekki gleymast. Ef ég hefði ekki reynt að koma sannleikanum á framfæri þá hefði það verið eins og ég væri sekur um þau brot sem ég var sakaður um. Og börnin mín hefðu þurft að lifa með því. Og börnin þeirra. Börn sem ég hef hitt á sjúkrahúsum. Svo kvöldið fyrir réttarhöldin í Virginíu fann ég fyrir engum kvíða. Ef maður þarf ekki að leggja línur á minnið, ef maður er bara að segja satt – komi það sem verða vill.“

Depp var meðvitaður um að þetta yrði ekki auðvelt, en honum var sama. Hann var tilbúinn að berjast fyrir mannorði sínu. Hann sér ekki eftir neinu. En hann tekur fram að þeir sem snerust gegn honum, þeir sem slaufuðu honum og reyndu að útiloka hann frá verkefnum – þeim hefur hann ekki gleymt og ekki fyrirgefið.

„Þessir fölsku andskotar sem ljúga að þér, fagna þér, en segja svo allskonar viðbjóð á bak við þig og hirða peningana frá þér,“ segir leikarinn og bætir við að Heard hafi ásakað hann áður en fyrsta MeToo-hreyfingin fór af stað, hann hafi því verið eins konar prófmál MeToo, árekstrarbrúða hreyfingarinnar. Hann segir að það sem særði hann mest var að sjá fólk sem hann treysti, fólk sem hafði mætt í afmæli barna hans, breytast í skræfur. Þau hafi ekki þorað að koma honum til varna því það var ekki í samræmi við pólitískan rétttrúnað. Fólkið vildi frekar hafa vaðið fyrir neðan sig og annaðhvort snerist gegn honum, eða þagði.

„Betra að vera woke,“ hvæsti leikarinn.