Skellur fyrir Blake Lively og Taylor Swift – Leikarinn fær að hnýsast í einkaskilaboð þeirra

Leikarinn Justin Baldoni fær að hnýsast í einkaskilaboð leikkonunnar Blake Lively og tónlistarkonunnar Taylor Swift, en dómari telur að þessi samskipti geti skipt máli í málaferlum leikaranna.

Leikararnir takast nú á fyrir dómstólum um hvort þeirra varð fyrir ófrægingarherferð í tengslum við kvikmyndina It Ends With Us, en Lively segir að Baldoni hafi fengið almannatengslafyrirtæki til að rústa mannorði hennar til að hylma yfir kynferðislega áreitni sem hann beitti hana á tökustað myndarinnar. Baldoni segir að sama bragði að Lively og eiginmaður hennar, leikarinn Ryan Reynolds, hafi tjaldað öllu til að rústa hans mannorði til að hefna fyrir slæma útreið sem Lively fékk í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum í tengslum við kvikmyndina.

Lively hafði krafist þess að einkasamskipti hennar og Swift yrðu undanskilin gagnaöflun í málinu, en dómari hefur nú hafnað þeirri kröfu. Hins vegar kom dómari til móts við leikonuna með sérstökum úrskurði um að trúnaður ríki um samtalið og er Baldoni meinað að leka samtalinu til fjölmiðla.

„Lively hefur sjálf nefnt Swift sem aðila sem gæti haft vitneskju um kvartanir eða umræður í tengslum við vinnuumhverfið á tökustað It Ends With Us,“ sagði dómarinn í úrskurði sínum á miðvikudaginn.

Þar með gætu samskiptin varpað ljósi á það hvort ásakanir Lively um áreitni eigi við rök að styðjast eða ásakanir Baldoni um hefndaraðgerðir.

Sjá einnig: Ævintýralegt drama í Hollywood – Kærurnar ganga á víxl með ásökunum um ófrægingarherferð og óboðlega framkomu