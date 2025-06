Quarashi koma saman aftur á Lopapeysunni

Tónlistarhátíðin Lopapeysan fer að vanda fram á Akranesi fyrsta laugardag í júlí. Á tónleikunum koma fram: Quarashi, Friðrik Dór, Birnir, Auddi Blö, Steindi, Sigga Beinteins, Stebbi Hilmars, Stuðlabandið, Ingi Bauer, Páll Óskar, Margrét Rán (GusGus/Vök), Emmsjé Gauti, Egill Gillz, Herra Hnetusmjör, Bríet, Todmobile og fleiri.

„Lopapeysan hefur verið einn stærsti og vinsælasti tónlistarviðburður landsins síðan 2004 sem um 5000 manns sækja ár hvert. Lopapeysan hefur aldrei verið mikið auglýst í fjölmiðlum og merkjum við því árangur hennar í gæðum. Í ár koma fram um 20 atriði á einu kvöldi við Akraneshöfn og Langasand. Dagskráin hefst kl. 19:00 með brekkusöng við Akranesvöll sem Magni og Hreimur leiða. Að því loknu opnar Lopapeysan eða kl. 20:30. Tónleikasvæðið er í raun risavaxið festival þar sem atriðin skipta með sér þremur sviðum. Einnig er boðið upp á afþreyingasvæði, fjölbreytt úrval matarvagna og margt fleira. Miðasalan er hafin á tix. 20 ára aldurstakmark er á viðburðinn,“ segir í tilkynningu tónleikahaldara.

Hljómsveitin Quarashi kemur saman að nýju í þetta eina skipti á Lopapeysunni.

„Hljómsveitin Quarashi hefur samþykkt að koma fram á einum tónleikum í sumar, á einni stærstu tónlistarhátíð landsins, Lopapeysunni sem haldin verður fyrstu helgina í júlí á Akranesi eins og síðustu tuttugu ár. Quarashi lagði upp laupana árið 2004 og hafði þá starfað í átta ár. Á þeim tíma naut sveitin gríðarlegra vinsælda hérlendis sem og erlendis og seldi um hálfa milljón hljómplatna auk þess að halda hundruði tónleika um heim allan. Allir fyrrum meginliðsmenn sveitarinnar munu taka þátt í endurkomunni en það eru Steinar Fjeldsted, Höskuldur Ólafsson, Sölvi Blöndal, Egill Tiny Thorarensen, Ómar Swarez Hauksson ásamt Dj Gísla Galdri.“

Quarashi gaf út fjórar breiðskífur: Quarashi (1997), Xeneizes (1999), Jinx (2002) og Guerilla Disco (2004). Auk þess gaf hún út safnplötuna Anthology árið 2011. Quarashi á ótal marga smelli frá ferlinum og lög þeirra voru notuð í fjölmörgum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum. Stick ‘Em Up og Mr. Jinx ómuðu til að mynda í 2 Fast 2 Furious, Alias, Smallville, og í auglýsingum fyrir NBA-deildina á sjónvarpsstöðinni TNT. Þá hafa lög Quarashi af plötunni Jinx, sem kom út árið 2002 heyrst í tölvuleikjunum Amplitude, NFL Blitz, ATF Off road Fury, Transworld Snowboarding og Madden NFL. Lagið Stick ‘Em Up var einnig meðal annars notað í myndunum Death Race 2, The Mechanic og Orange County. Myndbandið við lagið var tilnefnt til MTV Video Music-verðlaunanna árið 2002 en laut í lægra haldi fyrir Trouble með Coldplay.

Quarashi seldi um hálfa milljón platna á heimsvísu og vann og spilaði með listamönnum á borð við Cypress Hill, Prodigy, Eminem og Weezer. Á árunum 2000 til 2004 var sveitin á samningi hjá Columbia Records (Sony Music) og EMI Music í Bandaríkjunum.