Fyrrverandi kærastan rýfur loksins þögnina um framhjáhaldsorðróminn – „Ég var niðurbrotin“

Fyrirsætan Gigi Paris rýfur þögnina um fyrrverandi kærasta sinn, leikarann Glen Powell, og leikkonuna Sydney Sweeney.

Glen og Sydney léku saman í rómantísku gamanmyndinni Anyone But You sem kom út árið 2023. En það var ekki aðeins neistinn á milli þeirra á hvíta tjaldinu sem vakti athygli heldur einnig utan hans. Myndir og myndbönd af þeim fóru í mika dreifingu og voru margir handvissir um að það væri eitthvað á milli þeirra.

En það sem gerði þetta að einskonar skandal var að bæði Glen og Sydney áttu maka þegar allt þetta var í gangi. Sydney var trúlofuð Jonathan Davino, veitingamanni og erfingja pizzaveldis, og Glen hafði verið með fyrirsætunni Gigi Paris frá árinu 2020 en hún hætti með honum á þessum tíma.

Hvorki Sydney né Glen sögðu eitthvað um meint ástarsamband fyrr en seinna og viðurkenndu að þau hafi tekið þátt í að kynda undir kjaftasögurnar til að auglýsa myndina.

Gigi Paris hefur nú rofið þögnina og vandar sínum fyrrverandi ekki kveðjuna í hlaðvarpsþættinum Too Much.

„Ég hafði tvo valkosti, annað hvort að láta eins og ég væri partur af þessu og leyfa fólki að velta því fyrir sér: Eru þau saman eða ekki? Eða standa með sjálfri mér og segja: Mér finnst þetta ekki í lagi og ég er hætt.“ Hún valdi þann síðarnefnda.

Gigi segir að hún hafi verið niðurbrotin þegar þetta stóð sem hæst, þegar fjölmiðlar og netverjar á samfélagsmiðlum veltu fyrir sér hvort kærasti hennar hafði haldið framhjá henni með mótleikkonu sinni. Hún segir að það hafi verið sérstaklega sárt að Glen hafi ekkert gert til að kveða orðróminn niður. „Hann þurfti bara að segja: „Nei, ég myndi aldrei svíkja kærustu mína.“ Það er það eina sem hann þurfti að segja, en hann gerði það aldrei,“ segir hún og bætir við að hún hafi verið „étin lifandi.“

„Þau voru bara að þessu til að auglýsa myndina, eða það sögðu þau að lokum,“ segir hún og bætir við að hún hefði viljað að samband þeirra væri alvöru, svo sársaukinn hafi ekki verið til einskins.

„Ég vona að þau séu í alvöru ástfangin, annars til hvers var þetta allt saman?“

Sydney Sweeney og Jonathan Davino hættu saman fyrr á þessu ári og halda sumir aðdáendur enn í vonina um að Sydney og Glen muni taka saman.

