Áhrifavaldur grét fyrir utan höfuðstöðvar TikTok – netverjar segja að þetta sé karma

Myndband sem var tekið upp fyrir utan höfuðstöðvar TikTok hefur farið sem eldur um sinu í netheimum en þar má sjá áhrifavaldinn Natalie Reynolds taka móðursýkiskast eftir að lokað var á hana á samfélagsmiðlinum vinsæla.

Reynolds er 26 ára og varð vinsæl á TikTok árið 2022 fyrir að dansa og þykjast syngja (e. lip-sync). Síðar fór hún að birta myndbönd af hrekkjum, myndbönd um ástarsambönd og svo myndbönd þar sem hún er að þrasa við kærastann sinn.

Áðurnefnt myndband birtist þann 8. júní en þar mátti sjá Reynolds grátandi fyrir utan höfuðstöðvar TikTok í Bandaríkjunum. Hún er í símanum, í miklu uppnámi og krefst þess að henni verði hleypt inn í bygginguna. Að sögn netverja hafði hún verið bönnuð á TikTok og vildi fá banninu aflétt.

TikToker Natalie Reynolds crying and shouting outside of TikTok headquarters because she wants her account unbanned. pic.twitter.com/p63uH91SHT

Sumir höfðu samúð með áhrifavaldinum enda getur bann sem þetta bitnað á tekjum. Aðrir bentu þó á að líklega hafi þarna verið ákveðið karma á ferðinni. Að öllum líkindum mætti rekja bannið til myndbands sem Reynolds birti í maí og var í kjölfarið harðlega gagnrýnd fyrir. Þar mun hún hafa boðið heimilislausri konu 2 þúsund krónur fyrir að stökkva út í tjörn. Konan kunni þó ekki að synda. Reynolds sagði við konuna að þetta væri hluti af ratleik sem hún væri í og sagðist áhrifavaldurinn líka ætla að stökkva út í – hún gerði það þó ekki. Heimilislausa konan stökk þó út í vatnið og öskraði svo að hún kynni ekki að synda heldur gæti aðeins látið sig fljóta. Síðar kom slökkviliðið til að aðstoða heimilislausu konuna en þá hafði áhrifavaldurinn forðað sér.

Margir brugðust ókvæða við myndbandinu og kröfðust þess að áhrifavaldurinn yrði kærður.

She is trash. She told a homeless woman, who couldn’t swim- that she would give her $20, if she jumped in a lake & then ran away- when the lady was drowning & yelling for help. pic.twitter.com/SDiFAobUtH

— JoJo🇺🇸 (@SeahawksJoJo) June 8, 2025