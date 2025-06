Tom Cruise kominn í Heimsmetabók Guinnes fyrir eldfim áhættuatriði Mission Impossible

Bandaríski stórleikarinn Tom Cruise hefur nú bætt nýrri viðurkenningu í hnappagatið, en hann er nú orðinn handhafi heimsmet og kominn í Heimsmetabók Guinness.

Í umfjöllun um leikarann á vef Heimsmetabókarinnar segir að með djörfum persónuleika sínum og óbilandi sjarma hafi Cruise heillað áhorfendur Mission Impossible kvikmyndaseríunnar þegar persóna hans, njósnarinn Ethan Hunt, klifraði upp skýjakljúfa, ók mótorhjólum fram af klettabrúnum og hékk jafnvel á hlið flugvélar á meðan á flugi stóð.

Margir aðdáendur Cruise vita að leikarinn leggur áherslu á að veita áhorfendum sínum ósvikna spennu, þannig að leikarinn framkvæmir sínar eigin brellur, hvort sem það er að klifra upp Burj Khalifa eða dingla úr tvíþekju. Mission: Impossible kvikmyndaserían hefur því orðið samheiti við nafn hans og stórkostlega hollustu hans við að veita áhorfendum sjónarspil sem vert er að sjá í bíó.

Og áttunda og nýjasta myndin í seríunni, Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025), hefur sannarlega hækkað staðalinn, stórkostleg brelluatriði Cruise fyrir myndina hafa nýlega veitt honum titilinn í Heimsmetabók Guinness fyrir flest stökk úr þyrlu í brennandi fallhlíf (e. most burning parachute jumps by an individual).

Cruise stökk sextán sinnum úr þyrlu meðan hann var bundinn við fallhlíf sem hafði verið bleytt í eldsneyti og kveikt í, áður en hann skar burtu brenndu fallhlífina og opnaða varafallhlíf. Enginn annar leikari eða áhættuleikari hefur komist nálægt jafn mörgum banvænum fallhlífastökkum og hlaut hann heimsmetstitilinn 4. júní.

„Tom leikur ekki bara hetjur, hann er hetja í hasarmynd!“ sagði Craig Glenday, ritstjóri Heimsmetabókar Guinness. „Stórar hluta af velgengni hans má rekja til einbeitingar hans um áreiðanleika og því að færa sig út fyrir mörk þess sem aðalleikari getur gert. Það er heiður að geta viðurkennt algjört óttaleysi hans með þessum titli í Heimsmetabók Guinness.“

Cruise og teymi hans eru ekki ókunnugir þessum ótrúlegu loftmyndum, sérstaklega eftir Mission: Impossible – Fallout (2018), þegar Cruise varð fyrsti leikarinn til að klára HALO-fall (e. high altitude, low open) fyrir myndavél. Til að endurskapa tilfinninguna af leynilegum njósnaleiðangri notaði teymið raunverulega hernaðaraðferð þar sem þeir flugu upp í 25.000 fet og slepptu síðan Cruise, sem steyptist niður á 322 km hraða á klukkustund niður fyrir 2.000 fet áður en hann notar fallhlífina sína til að laumast inn í land án þess að eftir honum sé tekið.

„Áhorfendur geta séð þegar eitthvað er plat, svo það er mikilvægt að gera þetta allt af alvöru,“ sagði Wade Eastwood, stjórnandi áhættuatriða Fallout.

Þrátt fyrir áhættuna stökk Cruise alltaf af stað, leikarinn hefur verið löggiltur fallhlífastökkvari í mörg ár og hann kláraði hundruð stökka til að undirbúa sig fyrir nýjasta áhættuatriði sitt.

Tökur fyrir The Final Reckoning fóru fram í Drakensberg í Suður-Afríku og teymið varði vikum í að skipuleggja og undirbúa atriði þar sem flogið var með Cruise í þyrlu í að minnsta kosti 7.500 feta hæð áður en þeir slepptu honum bundnum við logandi fallhlíf.

Fallhlífin var bleytt í eldsneyti og kveikt í henni, og eftir að björgunarnet hans brann, skar Cruise af brennandi efnið og opnaði varafallhlíf til að lenda. En þegar fallhlífastökk er framið úr ökutæki á hreyfingu skiptir tímasetning máli og fallhlífin gat aðeins brunnið í 2,5 til 3 sekúndur áður en hún eyðilagðist alveg.

Með svo marga bolta á lofti, kláruðu Cruise og teymi Mission: Impossible 16 brennandi fallhlífar í leit að hinni fullkomnu senu. Og í sumum af þessum stökkum var hann einnig með 23 kg myndavél festa við líkamann til að fanga nærmynd af stökkinu.

Niðurstaðan er stórkostleg atriði þar sem leikarinn stefnir niður líkt og Íkarus sjálfur áður en hann bjargar sér á síðustu stundu úr klóm örlaganna.

Þetta sjónarspil leggur sitt af mörkum til að styrkja Cruise sem goðsagnakennds leikara og hasarstjörnu, eftir velgengni fyrri mynda í seríunni. Aðalleikarinn hefur leikið í að minnsta kosti 30 kvikmyndum síðan hann lék í Risky Business (1983) og Top Gun (1986), og hann hefur einnig skráð sig í Heimsmetabók Guinness sem sá leikari sem hefur skilað flestum 100 milljónum dala tekjum í röð fyrir 11 myndir sínar, þar á meðal Jack Reacher (2012) og Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025).

„Tom er ekki ókunnugur því að slá met,“ útskýrir Craig. „Á ótrúlega löngum og stöðugum ferli sínum hefur hann sannað sig sem öflugasti leikarinn í Hollywood og traustasta stjarnan, og hann er enn leikarinn með flestar 100 milljóna dala kvikmyndir í röð á ferilskrá sinni og farsælasta aðalhaaarhetjan í miðasölunni um allan heim.“

Samtals hefur Mission: Impossible serían halað inn næstum 5 milljörðum dala síðan Cruise fékk hugmyndina að kvikmyndagerð á klassísku sjónvarpsþáttunum og framleiddi fyrstu myndina árið 1996.

Nýjasta mynd hans, Mission: Impossible – Dead Reckoning (2023), hefur hæstu áhorfendatölur í sögu seríunnar og kemur í kjölfar útgáfu Mission: Impossible – Fallout (2018) sem var ein vinsælasta myndin á ferli leikarans og þénaði næstum 800 milljónir dala um allan heim. The Final Reckoning (2025) hefur nýtt sér þessa velgengni og átti hæstu frumsýningarhelgi allra mynda seríunnar.

Áttunda myndin í seríunni var frumsýnd um allan heim 23. maí 2025 og sýnir Cruise enn á ný í hlutverki njósnarans Ethan Hunt sem tekur að sér verkefni með alþjóðlegum afleiðingum, stórkostlegri dramatík og alræmdum áhættuatriðum sem hafa fært honum titilinn Officially Amazing.