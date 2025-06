Nýtt lag Barbra Streisand og Laufeyjar á toppnum

Goðsögnin Barbra Streisand fór í dag í 1. sæti iTunes-listans í Bandaríkjunum með lagið Letter to My 13-Year-Old Self. Lagið syngur hún með Laufeyju, og kemur það úr smiðju Laufeyjar og kom fyrst út árið 2023 á plötu hennar Bewitched.

Þessi útgáfa lagsins er af væntanlegri plötu Streisand, The Secret of Life: Partners, Volume 2. Platan, sem er væntanleg 27. júní, inniheldur dúetta Streisand og tónlistarmanna úr öllum áttum. Nöfn á borð við Ariana Grande, James Taylor, Sam Smith, Bob Dylan og Paul McCartney.

Backstreet Boys, Ed Sheeran og Mariah Carey

Manchild með Sabrinu Carpenter er í öðru sæti listans. Backstreet Boys taka svo 3. – 8. Sæti með lögin IWant It That Way, Larger Than Life, Show Me the Meaning of Being Lonely, Don’t Want to Lose You Now, The One og It’s Gotta Be You. Plata hljómsveitarinnar, Millennium, er einnig á mikilli uppleið fyrir endurútgáfu síðar í sumar. Í 9. Sæti er Mariah Carey með Type Dangerous og í því tíunda Ed Sheeran með Sapphire.