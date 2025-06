Leikkonan Brooke Shields fagnaði sextugsafmæli um helgina.

Hún fagnaði deginum í sannkallaðri paradís og birti myndir frá ströndinni.

Brooke gaf út sjálfsævisöguna „Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman“ í janúar.