Grindvíkingar syngja um þrána eftir heimahögunum – Myndband

Á morgun verður sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur víða um land þar á meðal í sjávarútvegsbænum mikla Grindavík. Hin árlega sjómannadagshátíð Grindvíkinga, Sjóarinn síkáti, var haldin í Reykjavík á síðasta ári af augljósum ástæðum en verður haldin á ný í Grindavík nú í ár og væntanlega er þetta liður í viðleitni Grindvíkinga við að endurreisa bæinn sinn. Af því tilefni hefur lagahöfundurinn Hanna Sigurðardóttir, sem sjálf er úr Grindavík, gert íslenskan texta við lagið From Now On úr kvikmyndinni The Greatest Showman sem hún tileinkar öllum Grindvíkingum og ber lagið, í þessari útgáfu, viðeigandi titil, Aftur heim. Í útgáfu Hönnu er einmitt sungið um þrá Grindvíkinga eftir því að komast aftur heim til sín.

Hátíðahöldin hafa raunar staðið í Grindavík síðan í miðri viku en hátíðin ber þó ekki hið hefbundna heiti og er látlausari en tíðkaðist áður en hinar miklu hörmungar dundu yfir íbúa bæjarins, fyrst í nóvember 2023.

Það er annar Grindvíkingur Tómas Guðmundsson sem flytur lagið ásamt kórnum Grindavíkurdætur en öll sem koma að flutningi lagsins og gerð myndbands við það eru Grindvíkingar.

Tómas segir um lagið á samfélagsmiðlum:

„Gleðilegan sjómannadag. Í hjartanu viljum við öll fara heim. Aðstæður eru mismunandi, verum góð hvert við annað. Þetta frábæra framtak á Hanna Sigurðardóttir skuldlaust, það er mér sannur heiður að fá að taka þátt í þessu verkefni.“

Hanna hefur áður sent frá sér myndbönd og lög í tilefni Sjómannadagsins en líklega hafa fæst þeirra verið eins tilfinningaþrungið og þetta. Myndbandið er tekið í Grindavík og í því kemur fjöldi Grindvíkinga fram. Myndbandið við Aftur heim má sjá hér að neðan.