J.Lo gerði allt vitlaust með ögrandi atriði – Kyssti dansara blautum kossi

Jennifer sá um að opna hátíðina og vakti flutningur hennar mikla lukku, en hún dansaði og söng við blöndu af 23 vinsælum lögum, eftir sig sjálfa og aðra lsitamenn eins og Billie Eilish, Kendrick Lamar og Bad Bunny.

Í miðju atriði kyssti hún bæði karlkyns og kvenkyns dansara. Þetta minnti á fræga kossinn á milli Madonnu, Britney Spears og Christinu Aguilera á VMA-verðlaunahátíðinni árið 2003.

Nobody:

JLO: Jennifer Lopez kissing her

dancers at the ‘25 #AMAs 😂

pic.twitter.com/ns3RI17xY1 https://t.co/71pmiiLI4X

— LAVE (@TheLakersAve) May 27, 2025