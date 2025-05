Nýjar myndir af stjörnunni hneyksla: Aðdáendur í áfalli og vinir hennar sagðir mjög áhyggjufullir

Sharon virðist ekkert ganga að þyngjast á ný, en stjarnan hefur talað opinberlega um það að hún hafi verið á Ozempic en sjái eftir því, þar sem hún léttist of mikið og eigi erfitt með að bæta aftur á sig.

Sharon Ozempic looking every one of her 72 years and 12 more 🫣 Ozempic no thank you 😳 pic.twitter.com/Numh9FOk3F

— Cat C 🐦 (@catco65) May 15, 2025