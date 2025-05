Mest taugatrekkjandi Eurovision-kvöldi til margra ára er lokið með sigri Austurríkis

Austurríki sigraði Eurovision í ár með lagið Wasted Love, og hafði þar með betur gegn Ísrael sem var í 2. sæti, en líklega er óþarfi að rekja hvers vegna mögulegur sigur Ísrael fór fyrir brjóstið á fólki.

Þetta er fyrsta keppnin í mörg ár þar sem þessi blaðamaður vissi bara ekkert hvað var í gangi í stigagjöfinni og af athugasemdum á samfélagsmiðlum að dæma eru margir á á sama máli.

Dómnefnd og almenningur kusu eins og verur á sitt hvorri plánetunni og í raun verður það líklega umræðuefni næsta árið hvernig stigin féllu í þessari keppni og hvort það hafi í raun endurspeglað hvað þjóðinni fannst um flutninginn og lögin sjálf.

Á útsendingu RÚV mátti heyra Gunnu Dís og Gunnar Birgisson vera hreinlega orðlaus yfir þeim vendingum sem áttu sér stað í kvöld.

Ó, já rétt að taka fram að Ísland endaði í næstsíðasta sæti. En vorum samt ofar en gaurinn sem gerði lagið Blue dabadee, sem er eitthvað.

