Manst þú eftir frægu sexburunum? – Fjölskyldan splundruð og ásakanir um ofbeldi

Um tíða réði Gosselin fjölskyldan ríkjum á sjónvarpsstöðinni TLC. Fjölskyldan samanstóð af foreldrunum Kate og Jon, tvíburastúlkunum Madelyn og Cara, og sexburunum Aaden, Alexis, Collin, Hönnuh, Joel og Leah.

Á laugardaginn síðastliðinn fögnuðu sexburarnir 21 árs afmæli og er gaman að sjá hvernig þau hafa þroskast og dafnað í gegnum árin.

Fjölskyldan kom fram í vinsælu raunveruleikaþáttunum „Jon and Kate Plus 8“. Þættirnir hófu göngu sína árið 2007 og komu út ellefu þáttaraðir yfir tíu ára skeið á sjónvarpsstöðinni TLC. Árið 2009, eftir tvær þáttarðir, skildu Jon og Kate, en þættirnir héldu áfram undir nafninu: „Kate plus 8.“

Eins og fyrr segir var þetta ein frægasta fjölskylda Bandaríkjanna um tíma, þau voru út um allt og mættu reglulega í spjallþætti og á aðra viðburði. En í dag heldur stór hluti fjölskyldunnar sig utan sviðsljóssins. Kate, móðirin, er með um 439 þúsund fylgjendur á Instagram en er ekki mjög virk á miðlinum og birtir sjaldan myndir af börnunum, en hún gerir það á afmælisdaginn þeirra, sem er 10. maí.

Svona líta þau út í dag

Sexburarnir eru orðnir 21 árs og fögnuðu fjórir þeirra með móður sinni í gær. Þau Leah, Joel, Alexis og Aaden, sem búa hjá Kate.

Ásakanir um ofbeldi

Hannah og Collin búa hjá Jon. Collin síðan árið 2018 og Hannah frá árinu 2019. Fyrir ári síðan steig Collin fram og sakaði móður sína um ofbeldi og hún sakaði hann á móti um að vera andlega veikur og hættulegur.