Nýjar myndir af Hilary Duff vekja athygli – Sögð komin með sömu kinnbein og Madonna

Aðdáendur tóku eftir því að kinnbeinin hennar væru mun meira áberandi en áður og hafa sumir sagt að leikkonan sé komin með „fylliefni í kinnbein eins og Madonna.“

‘Naturally beautiful’ Hilary Duff called out for ‘Madonna-esque cheek filler’: ‘Sad to see this’ https://t.co/kE3tdfogTX pic.twitter.com/tLQwf0ZkqK

— Page Six (@PageSix) May 8, 2025