Nærbuxur stjörnunnar verulega umdeildar – „Er þetta Rosa Parks?“

Það er ekkert nýtt að einhverjar stjörnur reyni að ögra og vekja athygli með fatavali sínu, en sumum fannst K-poppstjarnan Lisa ganga of langt. Lisa er einnig leikkona og kannast margir við hana úr þriðju þáttaröð af White Lotus.

Stjarnan var í fötum frá Louis Vuitton, sokkabuxum, jakka og nærbuxum. En það var ekki það að hún hafi verið bara í nærbuxum sem vakti athygli, heldur hvað var á nærbuxunum.

Margir spurðu sig: „Er þetta Rosa Parks?“

rosa parks on her panties…….. https://t.co/8osgF9F8Xy

Rosa Parks var frelsishetja og barðist fyrir mannréttindum svartra í Bandaríkjunum. Hún varð þekkt fyrir að hafa neitað að láta hvítum manni eftir sætið sitt í Montgomery í Alabama veturinn 1955.

Mörgum þótti óviðeigandi að hafa mynd af Rosu Parks framan á nærbuxunum. En hvorki Lisa né Louis Vuitton hafa staðfest að þetta hafi verið hún.

maybe i just don’t wanna see rosa parks on LISA’s ass cheeks and that’s my fault https://t.co/dt0n6Mr0NR pic.twitter.com/0FuWIoRxK6

