Kynlífsathöfnin sem hún hataði mest með Hugh Hefner

Fyrrverandi Playboy-kanínan Holly Madison opnar sig um kynlífsathöfnina sem henni fannst verst að stunda með Hugh Hefner, stofnanda Playboy.

Hugh Hefner var stofnandi, útgefandi og aðalritstjóri Playboy-tímaritsins. Hann lést 91 árs að aldri árið 2017.

Madison var kærasta Hefner og bjó í Playboy-setrinu frá 2001 til 2008. Undanfarin ár hefur hún opnað sig um neikvæðar minningar og hryllingin sem átti sér stað í höllinni.

Hún skrifaði bókina Down the Rabbit Hole árið 2015, sem fjallaði um martraðakennt líf hennar sem kærustu Hefner. Hún kom einnig fram í heimildarþáttaröðunum Secrets of Playboy, sem kom út í byrjun árs 2022, og The Playboy Murders, sem komu út í byrjun árs 2023.

Hún er ekki sú eina til að stíga fram og lýsa öllu því ógeðfellda sem gerðist á bak við tjöldin. Crystal Hefner, ekkja Hugh Hefner, lýsti höllinni sem fangelsi,

Í nýju viðtali segir Madison að verst hafi henni þótt að taka þátt í hópkynlífi í höllinni.

„Það var ógeðslegt. Ég hataði það og ég lét það alveg sjást að ég hataði það,“ sagði hún.

„Þegar þetta vorum bara við tvö, þá var það mun venjulegra en þú myndir halda.“

Það var 53 ára aldursmunur á þeim.

Sjá einnig: Segist hafa tekið „hættulega ákvörðun“ þegar hún kom inn í Playboy-veröld Hugh Hefner