Katy Perry brotnaði saman á sviði eftir harða gagnrýni

Söngkonan Katy Perry brotnaði saman og grét á sviði á dögunum, en hún hóf nýtt tónleikaferðalag með tónleikum í Mexíkóborg í síðustu viku.

Eftir að myndbönd fóru að berast frá fyrstu tónleikunum fékk söngkonan yfir sig harða gagnrýni en hún er meðal annars sökuð um að hafa lagt lítinn metnað í sviðssetninguna, og eins er hún að notast við gervigreindarmyndir, aðdáendum til lítillar gleði.

Hún hefur sömuleiðis verið gagnrýnd fyrir asnaleg dansspor og áfram mætti lengi telja. Þetta hefur verið erfiður mánuður fyrir Perry sem hefur verið höfð að háði og spotti fyrir að skella sér í kvennaferð út í geim sem mörgum finnst vera hámark forréttindafirringar og með öllu tilgangslaus. Ferðin varði aðeins í nokkrar klukkustundir og var um svokallaðan geimtúrisma að ræða.

I’m convinced when Katy Perry landed on the moon she sent an alien back in her place pic.twitter.com/eZP1NCSnCi — greg (@greg16676935420) April 25, 2025

Á næstu tónleikunum mátti svo sjá söngkonuna gráta uppi á sviði þegar hún söng lag sitt, Pearl. Textinn átti vel við núna en þar segir:

„En ég vaknaði og varð sterkari. Ég get enn þraukað. Og enginn getur tekið af mér perluna.“

Aðdáendur Perry voru hrifnir af þessari tilfinningaþrungnu stund. Einn skrifar: „Þú hefur aldrei verið ein og yfirgefin Katy. Í hverju tári sem þú fellir má finna hafsjó af aðdáendum sem eru tilbúnir að umvefja þig. Takk fyrir að halda áfram að skína jafnvel þó heimurinn reyni að kæfa ljósið þitt.“

For Katy Perry fans, their love is unconditional. ❤️‍🩹 The pop star delivered an emotional performance in Mexico City as part of her „Lifetimes Tour“ this week. 🎤 (📹: @kanishk) pic.twitter.com/cPnXcDvjzm — E! News (@enews) April 26, 2025

Would you pay to attend a Katy Perry concert? pic.twitter.com/ZPsMhFL1Yl — Oli London (@OliLondonTV) April 27, 2025

For $333 you can buy a standing room only ticket to see astronaut Katy Perry on her Lifetimes Tour. pic.twitter.com/hZE4XyqeuE — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) April 24, 2025