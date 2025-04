Leikkonan Sarah Michelle Gellar og leikarinn Freddie Prinze Jr hafa verið gift í 22 ár.

Hún segir leyndarmálið á bak við langlíft hjónaband ekki vera flókið. „Sitthvort baðherbergið,“ sagði hún í nýlegu viðtali.

„Bara það? Er það svona einfalt?“ spurði þáttastjórnandinn.

„Það er svona einfalt,“ staðfesti hún.

Sarah og Freddie kynntust við tökur á myndinni I Know What You Did Last Summer árið 1997 en fóru ekki á fyrsta stefnumótið saman fyrr en þremur árum síðar.