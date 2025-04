Opnar sig um raunverulegu ástæðuna fyrir tárunum sem féllu eftir kynlíf með 100 karlmönnum

Breska klámstjarnan Lily Phillips segir að það sé leiðinlegt að vera þekkt fyrir að hafa farið að gráta eftir að hafa stundað kynlíf með 100 karlmönnum. Hún opnar sig um raunverulegu ástæðuna fyrir því að hafa farið að gráta í viðtali við The Sun.

Phillips, 23 ára, var umfjöllunarefni heimildarmyndar Josh Pieters – I Slept With 100 Men in One Day – á YouTube. Eins og nafnið gefur til kynna fylgir Pieters henni umræddan dag.

Hún bauð hundrað aðdáendum að koma og stunda kynlíf með henni. Hver karlmaður fékk um tvær til fimm mínútur með henni. Eftir að verkinu var lokið sagði Phillips að þetta hafi verið erfiðara en hún hélt og væri alls ekki „fyrir veikgeðja“ að framkvæma.

„Ef ég á að vera alveg hreinskilin þá var þetta erfitt. Ég veit ekki hvort ég myndi mæla með þessu,“ sagði hún og afsakaði sig í annað herbergi til að gráta. „Það er erfitt að eiga samskipti við þá alla,“ sagði hún tárvot. Hún sagðist hafa fundið fyrir stöðugri pressu að passa að hver karlmaður myndi fá fullnægingu og skemmta sér vel.

Umrætt atviki er á mínútu 40:48.

Skjáskot úr heimildarmyndinni af tárvotri Phillips fóru á dreifingu um netheima, fjölmiðlar um allan heim fjölluðu um málið og vakti það mikinn óhug, sérstaklega þar sem undanfarið hafa ákveðnar klámstjörnur, eins og hin umdeilda Bonnie Blue, skapað eins konar glansmynd í kringum klám og fjöldakynlíf. Bonnie sló heimsmetið í byrjun árs þegar hún svaf hjá 1057 karlmönnum á 12 klukkustundum og ætlar næst að sofa hjá 2000 karlmönnum á 24 klukkustundum.

Phillips hefur nú tjáð sig um málið og viðurkennt að þó hún hafi í fyrstu sagt að hún hafi verið í uppnámi því hún hafi verið með sektarkennd fyrir að hafa ekki náð að skemmta hverjum karlmanni nógu vel, þá hafi vandamálið verið að hún hafi ekki verið nægilega undirbúin fyrir þetta verkefni andlega.

„Ég held að ég hafi hvorki skipulagt þetta né búið mig almennilega undir þetta,“ segir hún í viðtali við The Sun.

„Ég hafði áður sofið mest hjá 37 manns, ég vildi prófa meira en ég vissi ekki alveg hvað ég var að koma mér út í. Þetta tók miklu lengri tíma en ég hélt, þetta var miklu erfiðara en ég bjóst við. Ég var bara ekki nógu vel undirbúin.“

Phillips sagði þetta ekki aðeins hafa verið líkamlega erfitt heldur einnig andlega. „Ég held að vegna þess hvernig ég gerði þetta, að þá hafði þetta þessi tilfinningalegu áhrif. Eins og að gefa hverjum gaur fimm mínútur, að þurfa að tala við alla karlmennina. Þetta var bara rosalega þreytandi, þetta var mér að kenna að vera ekki nógu vel undirbúin,“ segir hún.

„Þetta var erfiður dagur og eins og allir, sem eiga erfiðan dag stundum í vinnunni, þá var ég uppgefin og í uppnámi.“

Phillips segir að hún sé alveg sammála fólki, að umrætt atriði í heimildarmyndinni hafi verið dapurlegt, en hún vilji koma því á framfæri að hún sé alls ekki í áfalli eftir þetta, eins og margir áhorfendur héldu.

„Mér finnst það smá pirrandi að vera þekkt fyrir þetta, að gráta, því það endurspeglar ekki hvernig mér líður í raun og veru um starf mitt,“ segir hún.

„Fólk heldur að þetta sé einhvers konar áfall eða það sé verið að beita mig ofbeldi eða þvinga mig í að gera þetta, sem er ekki sannleikurinn. En fólk er með sína skoðun og maður getur ekki breytt henni.“