Opinberar ástæðuna fyrir því að Bianca Censori fór frá honum

Kanye er þekktur fyrir að lenda ítrekað í vandræðum vegna heimskulegra og fordómafullra ummæla á samfélagsmiðlum. Tíst hans undanfarið hafa einkennst af gyðingahatri og sagði hann í febrúar að hann væri nasisti sem elskar Hitler. Þessi hegðun hans varð til þess að Bianca ákvað að fara frá honum, að sögn rapparans.

Kanye var að gefa út plötuna WW3, sem er með rauðum hakakrossi framan á. Lögin á plötunni heita meðal annars Cosby, Free Diddy, Heil Hitler og Bianca.

Í laginu Bianca segist rapparinn vilja hana aftur. „Ég veit hvað ég gerði til að gera þig reiða,“ kemur fram í lagatextanum.

„Hún er að fá taugaáfall, hún er ekki hrifin af því sem ég tísti.“

Í textanum kemur einnig fram að Bianca reyndi að leggja Kanye inn á geðdeild en hann hafi ekki viljað það. Hann segir meðal ananrs:

„My baby she ran away

But first she tried to get me committed

Not going to the hospital ’cause I am not sick I just do not get it

She want me to say when I finish

I’m making her squirt when I’m in it

She’s having a panic attack and she is not liking the way that I tweeted

Until Bianca’s back I stay up all night I’m not going to sleep

I really don’t know where she’s at

I’m tracking my bitch through an app

I’m tracking my bitch through the city

I guess we the new Cassie and Diddy“