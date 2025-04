Sydney Sweeney og unnustinn hætt saman – Er orðrómurinn að rætast?

Leikkonan Sydney Sweeney er einhleyp og velta margir aðdáendur fyrir sér, er gamli orðrómurinn um hana og leikarann Glen Powell að rætast?

Sydney var trúlofuð veitingmanninum Jonathan Davino, sem einnig er erfingi pizzaveldis. Þau höfðu verið saman frá 2018 og trúlofuð frá árinu 2022.

Það muna eflaust margir eftir kjaftasögunum í kringum Sydney og meðleikara hennar Glen Powell árið 2023. Þau fóru með aðalhlutverkin í rómantísku gamanmyndinni Anyone but you og vöktu myndir af þeim mikla athygli.

Aðdáendur tóku eftir því hvernig þau horfðu á hvort annað og virtust fljúga neistar á milli þeirra.

En þau enduðu með að viðurkenna að hafa tekið þátt í að kynda undir þetta til að selja myndina, en nú eru aðdáendur ekki svo vissir. Sérstaklega þar sem Sydney er hætt með Jonathan og mætti með Glen Powell í brúðkaup systur hans á dögunum.

Nú bíða aðdáendur spenntir hvort orðrómurinn rætist.