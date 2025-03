Visteyri kemur prótótýpum og prufum í hringrás á HönnunarMarkaði HönnunarMars

Helgina 29.–30. mars fer fram nýjung í dagskrá HönnunarMars: Saman HönnunarMarkaður. Þar tekur Visteyri þátt með hringrásar pop-up markaði og leiðir saman krafta sína við nokkur af þekktustu vörumerkjum landsins. Í sameiningu bjóða þau gestum að versla úrval af íslenskum hönnunarflíkum – bæði notuðum og nýjum.

„Við erum ótrúlega spenntar að taka þátt í Saman HönnunarMarkaði í ár. Visteyri hefur komið þúsundum flíka í hringrásina nú þegar og því fannst okkur það virkilega spennandi að vinna með þessum stóru vörumerkjum í hringrásarverkefni.“ segir Elfa Rós Helgadóttir, stofnandi Visteyri.

Á markaðnum verður hægt að finna einstakar prótótýpur, prufur, eldri lager og fleira á frábæru verði frá vörumerkjum eins og 66°Norður, Feldi, Farmers Market, Sage by Saga Sif og Anti Work by And Anti Matter – flíkur sem fáir, ef nokkrir, hafa áður séð.

„Það er svo gaman að sjá að stærri vörumerki eru farin að tileinka sér hringrásarhugsun og nýta svona vettvang til að gefa flíkum annað líf. Þessi markaður verður algjör gullnáma fyrir þá sem elska einstakar flíkur“ segir Vilborg Ásta Árnadóttir, stofnandi Visteyri.

Að auki munu þeir sem sækja markaðinn finna stútfulla bása af íslenskum hönnunarflíkum frá Visteyri samfélaginu og vintage gersemum frá verslununum Brot Vintage, Wabi Sabi Vintage, Pons Vintage, Mino og Björkin Vintage.

Markaðurinn fer fram í Portinu í Hafnarhúsinu, Listasafni Reykjavíkur, og verður opinn frá kl. 11–17 föstudaginn 29. og laugardaginn 30. mars. Aðgangur er ókeypis og allir eru velkomnir.