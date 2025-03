Leikarinn nær óþekkjanlegur – Segir að þyngdartapið hafi ekki verið það erfiðasta

Í gegnum árin hefur orðið ótrúleg breyting á bandaríska leikaranum Ethan Suplee. Hann birti nokkrar myndir á Instagram á dögunum til að sýna hversu langt hann er kominn.

Margir kannast við Suplee úr þáttunum My Name is Earl eða kvikmyndunum American History X og Remember the Titans.

Suplee hefur lengi talað opinsskátt um lífsstílsbreytinguna sem hann gekk í gegnum þegar hann ákvað að taka líf sitt í gegn. Þá var hann orðin um 230 kíló og glímdi við ýmsa heilsukvilla.

Í dag er leikarinn hraustur og líður vel. Hann opnaði sig um þyngdartapsvegferðina í nýlegum pistli.

„Ég var með þyngdartap á heilanum nær alla ævi, en ég leit svo á að þyngdartapið sjálft væri allur leikurinn, að ef ég gæti misst þessi kíló þá myndi ég laga mig sjálfan, sem gerðist ekki. Þyngdartap var aðeins fyrsta litla skrefið í löngu maraþoni. Það kom í ljós að það er mun erfiðara að viðhalda þyngdartapinu. Ólíkt megrun, sem er tímabundin, þá er það eilífðarverkefni að þyngjast ekki aftur,“ sagði leikarinn.

Hann birti einnig einlæga færslu í byrjun árs.