Þetta eru sigurvegarar Óskarsins í ár

Óskarsverðlaunahátíðin fer fram í 97. sinn í kvöld, sunnudaginn 2. mars í Dolby Theatre í Los Angeles. Verðlaunaflokkarnir eru 23 talsins og spjallþáttastjórnandinn Conan O´Brien er aðalkynnir.

Tilnefningar voru kynntar 23. janúar síðastliðinn.

Söngvamynd Netflix, Emilia Pérez, leiðir með 13 tilnefningar. Spænska leikkonan Karla Sofía Gascón, sem leikur aðalhlutverkið Emilia Pérez, brýtur blað í sögu Óskarsins, sem fyrsta trans konan sem fær tilnefningu.

Tilnefningar eru og sigurvegarar verða uppfærðir eftir því sem líður á hátíðina:

Besta myndin

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I´m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Leikari í aðalhlutverki

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Leikkona í aðalhlutverki

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

Leikari í aukahlutverki

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain – hlýtur Óskarinn

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Leikkona í aukahlutverki

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande-Butera, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Leikstjórn

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

A Complete Unknown

Coralie Fargeat, The Substance

Emilia Pérez

Kvikmyndataka

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Erlend mynd

I’m Still Here

The Girl With The Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Handrit byggt á áður útgefnu efni

A Complete Unknown

Conclave – hlýtur Óskarinn

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Frumsamið handrit

Anora – hlýtur Óskarinn

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Leikin stuttmynd

A Lien

Anuja

I’m Not A Robot

The Last Ranger

The An Who Could Not Remain Silent

Teiknuð stuttmynd

Beautiful Men

In The Shadow of The Cypress – hlýtur Óskarinn

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Teiknimynd

Flow – hlýtur Óskarinn

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Stutt heimildarmynd

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Heimildarmynd

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Besta frumsamda lagið

El Mal, Emilia Pérez

The Journey, The Six Triple Eight

Like A Bird, Sing Sing

Mi Camino, Emilia Pérez

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Besta frumsamda kvikmyndatónlistin

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Hár og förðun

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Búningahönnun

Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked – hlýtur Óskarinn

Klipping

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Hljóð

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Leikmynd

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Potential Surprise: Gladiator II

Tough Omission: A Complete Unknown

Tæknibrellur

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked