Vildi draumahringinn en skipti svo um skoðun – „Ég reyndi bara að rífast ekki“

Leikkonan Selena Gomez og plötuframleiðandinn Benny Blanco eru í viðtali tímaritsins Interview Magazine en þar segir parið meðal annars frá hausverknum við að velja trúlofunarhringana.

Gomez segist hafa verið með miklar vangaveltur yfir hringunum þó hana hafi frá árinu 2015 dreymt um demant í marquise-stíl eftir að lag hennar Good For You kom út en þar sem er sungið: „I’m on my marquise diamonds / I’m a marquise diamond“.

„Ég reyndi bara að rífast ekki,“ sagði Blanco eftir að Gomez sagði, „þetta er demanturinn sem mig hefur alltaf dreymt um.“

„Hún var alltaf að sýna mér myndir af hringum og ég var alltaf að reyna að ýja að öðru: „Já, en ef ég myndi búa til hring, myndirðu vilja hafa hann svona?“

Blanco segir að Gomez hafi síðan skipt um skoðun í miðju ferlinu. Henni hafi fundist hringurinn of stór, en á endanum hafi henni fundist hringurinn fullkominn. Blanco sgeir að hans heittelskaða muni því einnig fá eyrnalokka.

Blanco hannaði hringinn í samstarfi við skartgripadúettinn Katherine Theofilos Claster og Stephanie Theofilos. Saman bjuggu þeir til marquise-lagaðan demantshring.

„Við byrjuðum á hönnuninni fyrr á þessu ári,“ sagði Claster. „Benny hafði mjög sterka sýn á hvernig hringurinn ætti að vera.“