Nýjar myndir af Justin Bieber valda aðdáendum miklum áhyggjum

Aðdáendur hafa áhyggjur af heilsu og líðan söngvarans Justin Bieber. Nýjar myndir af honum hafa verið í dreifingu um netmiðla og virðist hann hafa grennst undanfarið.

Margir hafa áhyggjur og telja þetta tengjast máli rapparans Sean „Diddy“ Combs. Eftir að Diddy var handtekinn og ákærður fyrir mansal greindu erlendir miðlar frá því að Bieber lokaði sig af í kjölfarið og höfðu aðstandendur hans miklar áhyggjur af andlegri heilsu hans.

Heimildarmaður úr nærumhverfi Bieber sagði við DailyMail að Bieber væri sleginn út af handtökunni og þeim þungu sökum sem Diddy er borinn. Hann ætti erfitt með að ná utan um þetta enda hafi hann seinast átt í samstarfi við Diddy í tónlistarheiminum fyrir tæpu ári.

Sumir telja meira liggja þar að baki og hafa dregið fram gömul myndbönd af Diddy og Bieber saman, sem fólk segir vera „óþægileg“ og „krípí,“ og alveg klárlega óviðeigandi ef maður hugsar til þess hversu ungur Bieber var.

Justin Bieber fans are worried about the star after he was spotted stepping out in New York City looking visibly worn for the second day in a row, amid growing rumors of marital tension with wife Hailey Bieber.

The 30-year-old pop star was dressed in his…

