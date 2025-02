Hún var skelfingu lostin en reyndi að ná athygli ökumanna – Handamerkið sem bjargaði henni

Gott dæmi um það er þegar hugrökk unglingsstúlka gaf ökumanni bifreiðar merkið. Hann kannaðist við það og hringdi í neyðarlínuna og tókst lögreglu að stöðva bifreiðina sem stúlkan var í. Maðurinn sem hafði numið stúlkuna á brott var í kjölfarið handtekinn.

Merkið var búið til vegna aukinnar hættu fyrir þolendur heimilisofbeldis í kjölfar félagslegrar einangrunar vegna Covid.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL

Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:

1. Hold hand up with palm facing other person.

2. Tuck thumb into palm.

3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc

