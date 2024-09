Hneyksluð á svari svikahrappsins þegar hún var send heim

Carrie Ann Inaba, dómari í þáttunum, var hneyksluð yfir „dónalegu“ svari Önnu þegar hún var send heim á þriðjudaginn.

„Svar hennar sló mig svolítið út af laginu, ég spurði hvað hún hafði lært yfir þann tíma sem hún var með okkur og hún sagði bara: „Ekkert,““ sagði Inaba í samtali við Entertainment Weekly.

Anna Delvey’s final words on #DWTS may be some of the best I’ve heard on reality TV 😂 pic.twitter.com/Utp21pNTdn

— Mike Bloom (@AMikeBloomType) September 25, 2024