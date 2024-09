J.Lo og Matt Damon héldust í hendur á meðan þau áttu innilegt samtal

Lopez stendur nú í skilnaði við leikarann Ben Affleck, sem er góður vinur Matt Damon. Þeir hafa unnið saman að mörgum verkefnum um árabil.

Samkvæmt heimildarmanni People spjölluðu Lopez og Damon saman í rúmlega 20 mínútur. „Þau byrjuðu að taka og áttu langt og djúpt samtal,“ sagði heimildarmaðurinn.

Þau voru í eftirpartýi til að fagna nýju kvikmynd þeirra, Unstoppable, sem var frumsýnd á föstudaginn. Lopez leikur í myndinni og Damon og Affleck eru framleiðendur. Affleck mætti ekki á viðburðinn.

