90210 stórstjarnan ekki lengur heimilislaus – Leiguhúsnæðið hálfgert hreysi við hliðina á æskuheimilinu

Leikkonan Tori Spelling, sem þekktust er fyrir hlutverk sitt í unglingaþáttunum Beverly Hills 90210 á tíunda áratugnum hefur ekki átt sjö dagana sæla síðustu misseri. Fjölmiðlar greindu frá því að á síðasta ári fannst mygla á heimili hennar og þurfti Spelling að flýja heimilið og dvelja á ódýru móteli um stutt skeið áður en hún flutti í hjólhýsi með fimm börnum sínum sem eru á aldrinum 6-16 ára.

Heimilisleysið kom í kjölfar skilnaðar Spelling við eiginmann hennar til 17 ára, Dean McDermott, í júní á síðasta ári.

En nú birtir til hjá Spelling og börnum hennar sem flutt eru inn í leiguhúsnæði í Woodlands Hills, tæplega 300 fm hús á tveimur hæðum, með fimm svefnherbergjum og þremur baðherbergjum. Húsið er fullbúið húsgögnum og greiðir Spelling 15 þúsund dali í leigu á mánuði eða rúmar 2 milljónir króna. Spelling þurfti sömuleiðis að greiða 7500 dala tryggingargjald eða rúma milljón króna.

Heimilið ætti að duga vel fyrir Spelling og börn hennar, þar er glæný sundlaug og heilsulind, eldhús með með tveimur ofnum, tvöföldum vaski miklu borðplássi og sæti fyrir 16 manns. Bílskúr fylgir og leyfi er fyrir gæludýr, sem er heppilegt, því fjölskyldan á fullt af gæludýrum.

McDermott sagði við DailyMail á síðasta ári að hann og Spelling væru hætt að sofa í sama herbergi, dýrin hefðu tekið yfir.

„Þau voru að sofa í svefnherberginu og á rúminu. Þar var svínið. Það er kjúklingur sem bjó á baðherberginu og margir hundar. Og við vitum öll að hundar lenda í slysum og okkar hundar gerðu það. Ég bara þoldi þetta ekki lengur.

Spelling glímir við þráhyggju þegar kemur að íbúðarhúsnæði og hefur hún margoft pakkað börnum og búslóð saman án nokkurs fyrirvara og flutt af minnsta tilefni.

„En þegar þetta er viðvarandi er þetta farið að líta áráttukennd út. Það er dýrt að flytja og ég hef sett okkur í ótrygga fjárhagsstöðu,“ skrifaði Spelling í endurminningum hennar árið 2013, Spelling It Like It Is. Þrátt fyrir að hún hafi áttað sig á vandanum hefur ekkert breyst síðastliðinn áratug.

Árið 2016 sagði móðir hennar, Candy Spelling, í viðtali við TMZ árið 2016 að hún væri að greiða reikningana fyrir „nauðsynjar“ McDermott fjölskyldunnar, þar á meðal leigu, mat, skóla, tryggingar, en ekki fjölmargar skuldir þeirra við banka og kreditkortafyrirtæki.

Spelling og yngri bróðir hennar, Randy, eru alin upp í vellystingum enda faðir þeirra, sjónvarpsmógullinn Aaron Spelling. Hann lést árið 2006, 83 ára að aldri, bú hans var metið að andvirði 600 milljón dala, en systkinin erfðu hvort um sig aðeins 800 þúsund dali.

Æskuheimilið Spelling Manor í hinu glæsilega Holmby Hills hverfi, heimili samanstóð af 123 herbergjum, keilusal og þar var eitt herbergi sem eingöngu var ætlað til að pakka inn gjöfum. Húsið var selt árið 2019 fyrir 120 milljón dala.