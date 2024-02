Blaðamaður BBC harðlega gagnrýndur fyrir að spyrja um manndóm leikara

Myndband af atvikinu hefur farið eins og eldur í sinu um netheima. Scott var að spjalla við blaðamann BBC, Colin Paterson, sem spurði hann spurninga um annan írskan leikara, Barry Keoghan.

Keoghan fór með glæsileik í myndinni Saltburn en nektaratriði hans í myndinni hefur verið umtalað.

Paterson spurði Scott út í atriðið, þó Scott hafi ekkert haft með myndina að gera.

Hann spurði síðan leikaranum út í manndóm Keoghan og hvort Scott vissi hvort Keoghan hafi notað gervilim eða ekki í atriðinu.

Á þessum tímapunkti hafði Scott augljóslega fengið nóg og gekk í burtu.

This is frankly disgusting. Andrew Scott is there to support his multiple nominated film and THIS is what you ask? Then when he looks visibly uncomfortable the guy carried on. Truly horrid. #BAFTAs pic.twitter.com/42VEoBXRQi

— Alex Gilston 🔜 GFF 2024 (@PresenterAlex) February 18, 2024