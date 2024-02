Sprenghlægilega sagan á bak við „handtöku“ Bert Kreischer

Uppistandarinn vinsæli Bert Kreischer er þekktur fyrir að gera góðlátlegt grín að fjölskyldu sinni, og þá helst af sjálfum sér. Eins hefur vakið athygli vinátta hans og grínistans Tom Segura, en þeir hafa haldið úti vinsælum hlaðvarpsþáttum, 2 Bears, 1 Cave.

Nýlega fóru sögur á flug um að Bert Kreisher hafi fyrir skömmu komist í kast við lögin. Hann hafi verið handtekinn og færður í fangageymslu. Að sjálfsögðu vakti þessi saga töluverða athygli og umtal. Fyrir hvað hafði Bert verið handtekinn? Slagsmál? Kynferðislega áreitni? Hvað gat það verið? Svarið er þó ekki eins krassandi og fólk hafði vonað. Hér var nefnilega um hrekk að ræða.

Þeir Segura og Kreischer vita fátt betra en að stríða hvorum öðrum, hvað þá ef þeir ná að handa í góðan hrekk. Að þessu sinni var það Segura sem nýtti tækifærið þegar Bert var fjarri góðu gamni í hlaðvarpinu. Segura sagði áhorfendum að Kreischer hefði því miður verið handtekinn og væri að eyða smá tíma á bak við lás og slá. Hann sendi vini sínum stuðning á þessum erfiða tíma og vonaðist til farsælla málalykta.

„Vonandi verður hægt að greiða úr þessu lagaveseni. Ég veit að hann er með bestu lögmenn sem hægt er að fá. Hann er líka með mikið af heilsubrestum svo hann nýtur núna aðhlynningar í sjúkradeild fangelsisins.“

Að sjálfsögðu kveiktu flestir aðdáendur á perunni að hér væri um enn einn hrekkinn að ræða, en þó ekki allir sem varð til þess að sagan fór á flug. Urðu þeir félagar loks að staðfesta að hér hafi verið um brandara að ræða og enginn hafi verið hnepptur í járn.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Segura kemur orðrómi á kreik um félaga sinn. Á síðasta ári hélt Segura því fram að Kreischer væri illa haldinn eftir að ofdrykkja hafi gengið frá nýrum hans. Kreischer væri því að leita sér að nýju nýra. Þetta var að sjálfsögðu uppspuni.

Eins hafa þér félagar nú árum saman keppt um hvor þeirra gefi betri afmælisgjafir. Kreischer átti hreinlega ekki orð eitt árið þegar Segura gaf honum tebolla sem mun hafa verið í eigu Hitlers.

Tom Segura and Bert Kreischer compete every year to buy each other more extravagant gifts for their birthdays (trips, jet skis, race cars, etc). I can’t believe this year’s TRULY INSANE gift 😳😳😳 pic.twitter.com/MsTvlTPPVv

— KB (@MindOfKB) November 7, 2022