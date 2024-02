Segir að pabbi hennar hafi brjálast þegar hann frétti hvernig hún aflaði tekna

Belle, sem heitir réttu nafni Mary-Belle Kirschner, var í viðtali við breska fjölmiðlamanninn Louis Theroux í hlaðvarpsþætti hans á dögunum. Louis tekur jafnan fyrir óvenjuleg viðfangsefni og má segja að Belle sé engin undantekning frá þeirri reglu.

Þessi 24 ára kona frá Suður-Afríku hefur meðal annars aflað sér tekna með því að selja baðvatn sem hún hefur legið í. Kostar krukka af baðvatninu 43 dollara, eða tæpar sex þúsund krónur.

Þetta virðist hafa verið arðbært því Belle er talin hafa þénað hátt í einn milljarð króna á ferli sínum. Þá selur hún einnig aðgang að Only Fans-síðu sinni.

Í viðtalinu segir hún frá því hvernig henni datt í hug að byrja að selja baðvatnið sem hún hefur legið í. Sagðist hún hafa fengið hugmyndina eftir að hafa lesið um sjálfsala í Japan þar sem hægt er að kaupa notaðar nærbuxur.

Hún segir að aðstandendur hennar hafi vitað hver atvinna hennar væri, nema faðir hennar sem er búsettur í Suður-Afríku. Það var ekki fyrr en hann heimsótti hana til Englands, þar sem hún er búsett, að hann komst að sannleikanum. Vildi hann gjarnan vita hvernig hún hefði efni á að búa í glæsilegu húsi á besta stað.

„Ég held að þetta hafi verið kvöldið sem hann kom eða daginn eftir. Hann varð alveg brjálaður. Skilaboðin sem hann skrifaði mér voru hræðileg. En hann hefur alltaf verið svona svo þetta var alveg viðbúið,“ segir hún og bætir við að þegar hún var barn hafi hún alltaf þurft að tipla á tánum í kringum föður sinn.

Í viðtalinu segir Belle einnig að hún ætli sér að „láta sig hverfa“ af internetinu einn daginn og setjast í helgan stein.

On the latest episode of #TheLouisTherouxPodcast: a rare in-depth conversation with YouTuber, cosplayer, and internet provocateur Belle Delphine. We discussed how she took over the internet, her inspirations, her upbringing, her mixed feelings about doing adult content, and,… pic.twitter.com/F9KToVTj4q

— Louis Theroux (@louistheroux) February 20, 2024