Skelfileg örlög heimsþekktra klámstjarna – Fangelsi, sjálfsvíg og morðhótanir

Fyrr í dag var greint frá því að klámstjarnan Kagney Linn Karter væri látin. Hún svipti sig lífi og fannst látin á heimili sínu á fimmtudaginn. Hún var aðeins 36 ára en hafði glímt við andleg veikindi um tíma.

Kagney hafði starfað í klámiðnaðinum í 16 ár en örlög hennar eru því miður mjög lík örlögum annarra stjarna í bransanum.

Fannst í holræsum Las Vegas

Það vakti heimsathygli þegar Jenni Lee, sem var ein skærasta stjarnan í klámiðnaðinum, fannst í holræsum Las Vegas.

Kvikmyndatökumenn sem unnu að gerð heimildarmyndar um þann fjölda fólks sem býr í holræsum borgarinnar komu auga á Jenni í ágúst á þessu ári.

Jenni Lee heitir réttu nafni Stephanie Saddorra og er 39 ára gömul í dag. Fyrir rúmlega áratug kom hún fram í klámmyndum og birtist í hinum ýmsu tímaritum á borð við Hustler og Penthouse. Hún sagði skilið við klámmyndaferillinn árið 2009 til að einblína á hefðbundnari fyrirsætustörf. Í dag býr hún í holræsum Las Vegas.

Hvernig fór fyrir Stephanie er skelfilegt, en því miður algengt dæmi um hvernig klámiðnaðurinn getur farið með konur og hvaða áhrif það hefur á líf þeirra. Svipaða og sorglega sögu má segja af öðrum fyrrverandi klámstjörnum. August Ames framdi sjáflsvíg aðeins 23 ára, Mia Khalifa fékk morðhótanir frá ISIS og Janine Lindemulder var á bak við lás og slá.

„Stundum er „stigmað“, sem kemur með klámi, svo mikið að það er of erfitt fyrir sumar stelpur að höndla,“ sagði klámstjarnan Raylin Joy við Fabulous Digital og bætti við að það geti verið erfitt að færa sig frá klámi.

„Því það er ekki einu sinni klámið sem nær til þeirra. Það er kjaftæðið sem þær upplifa frá heiminum vegna þess að þær voru í klámi. Fólk hefur þessa hugmynd um klám að ef þú ert kona í klámi þá hlýtur þú að vera smá skrýtin eða eitthvað.“

Morðhótanir

Mia Khalifa opnaði sig í fyrsta sinn um sinn tíma í klámiðnaðinum í ágúst 2019. Hún komst í heimsfréttirnar árið 2014 þegar hún fékk morðhótanir frá ISIS eftir að hafa verið með slæðu (e. hijab) í klámmynd. Hún hætti í klámi árið 2015.

Mia sagði að klámiðnaðurinn sé ekki eins arðbær og margir halda.

„Að finna venjulegt starf eftir að hafa hætt í klámi var erfitt og ógnvekjandi,“ sagði hún á Twitter.

Hún segir klámiðnaðinn vera sérstaklega hættulegan fyrir ungar konur og að þær séu „festar í lögbundnum samningum þegar þær eru varnarlausar.“ Í júní 2020 varaði hún ungar konur við að feta í sín fótspor og sagði að myndböndin muni ásækja hana það sem eftir er.

Sjálfsvíg

August Ames framdi sjálfsvíg þegar hún var 23 ára, þann 5. desember 2017.

Hún lék í sinni fyrstu klámmynd árið 2013, þá var hún nítján ára. Fljótlega varð hún ein vinsælasta klámstjarnan á internetinu. Myndbönd hennar á Pornhub fengu meira en samtals 425 milljón áhorf.

Hún giftist klámleikstjóranum Kevin Moore, 43 ára.

August Ames var ein af fimm kvenkyns klámstjörnum sem dó eftir að hafa annað hvort tekið inn of stóran skammt eða eigið líf yfir þriggja mánaða tímabil, frá nóvember 2017 til janúar 2018.

Hlaðvarpsþáttur var gerður um síðustu mánuðina í lífi hennar, The Last Days of August. Þar fer þáttastjórnandinn Jon Ronson yfir nokkrar mögulegar ástæður þess að hún hafi ákveðið að taka eigið líf.

Sumir segja að neteinelti sé ástæðan fyrir því að hún hafi ákveðið að hengja sig í almenningsgarði í Los Angeles. En samkvæmt Jon var það mjög ógeðfellt og ofbeldisfullt atriði í klámmynd sem hún hafði leikið í sex vikum fyrir dauða sinn. Myndbandið var aldrei gefið út.

Fangelsi

Janine Lindemulder var ein skærasta stjarnan í klámiðnaðinum á tíunda áratugnum. Margir kannast við hana af plötuumslagi Blink-182 frá 1999.

Hún kom fram einnig í nokkrum tónlistarmyndböndum og var gift Jesse James, sem giftist seinna Söndru Bullock (en þau skildu síðan).

Janine sagði skilið við klám árið 1999 og reyndi að verða leikskólakennari. Hún sneri aftur í klámiðnaðinn árið 2004.

Fjórum árum seinna fór hún í fangelsi fyrir skattsvik.

Sophie Anderson

Breska klámmyndaleikkonan Sophie Anderson lést aðeins 36 ára að aldri í lok nóvember í fyrra. Tveimur vikum áður dó eiginmaður hennar, Oliver Spedding.

Vinir hennar stigu fram og lýstu hræðilegu ofbeldi sem Sophie þurfti að þola mánuðina fyrir fráfall hennar og sögðu lögregluna hafa brugðist henni.

Banamein Sophie hefur ekki verið opinberað. Hún skildi eftir sig barn.

Sjá einnig: Vinir frægu klámstjörnunnar segja hana hafa þurft að þola hrottalegt ofbeldi áður en hún dó – Barsmíðar, hnífaárásir og kynlífsmansal

Aðeins 24 ára

Fyrrverandi klámstjarnan Zoe Parker lést aðeins 24 ára gömul árið 2020. Hún skildi eftir sig unnusta og fjölskyldu í sárum. Hún hafði sagt skilið við klámiðnaðinn ári áður en hún dó.

Það var greint frá því á sínum tíma að hún hafi dáið í svefni en fjölskyldan opinberaði ekki dánarorsök.

Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.