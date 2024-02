Harry Bretaprins rýfur þögnina um veikindi föður síns

Hann verður í viðtali hjá Good Morning America síðar í dag en erlendir miðlar hafa fengið brot úr þættinum og fjalla um það. Samkvæmt Independent sagðist Harry vera þakklátur að hafa flogið strax til Bretlands eftir að hafa fengið þær fréttir frá föður sínum að hann væri með krabbamein.

Aðspurður hvort að heimsóknin hafi verið tilfinningarík sagði hann: „Sjáðu til, ég elska fjölskyldu mína. Það að ég hafi getað heimsótt hann og eytt tíma með honum er ég þakklátur fyrir.“

Reeve, sá sem tók viðtalið við Harry, sagði að veikindi eiga oft til að sameina fjölskyldur. „Er það möguleiki í ykkar tilfelli?“ spurði hann.

„Algjörlega, já, ég er viss um það […] Ég held að hvaða veikindi sem er sameini fjölskyldur.“

Viðtalið í heild sinni fer í loftið eftir um hálftíma, hægt verður að streyma því á Hulu.

THIS MORNING: A @GMA Exclusive: The all-new interview with Prince Harry on his life with Meghan, how his father King Charles is doing and his passion supporting wounded warriors. pic.twitter.com/SxDd9VeG6S

— Good Morning America (@GMA) February 16, 2024