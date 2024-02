Gisele Bündchen sögð yfir sig ástfangin af þjálfaranum

Samkvæmt Page Six svífa þau ástfangin um á bleiku skýi og sást til þeirra kyssast í Miami á Valentínusardaginn.

„Þau eru mjög ástfanginn,“ sagði heimildarmaður Page Six.

Það hefur lengi verið orðrómur á kreiki um mögulegt ástarsamband þeirra og spurði Vanity Fair fyrirsætuna út í það í mars 2023.

Þjálfarinn hefur verið myndaður með fyrirsætunni og börnum hennar reglulega síðastliðið ár. Þau fóru meðal annars öll saman til Costa Rica og til Brasilíu, heimalands Gisele.

Gisele Bündchen and jiu-jitsu trainer Joaquim Valente ‘deeply in love,’ seen kissing on Valentine’s Day in Miami: sources https://t.co/wcH9RJLJUQ pic.twitter.com/dgbAuac3VY

— Page Six (@PageSix) February 16, 2024