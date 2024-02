Fyrrum hjartaknúsarinn rýfur þögnina um meintan sértrúarsöfnuð – „Þetta var bara skemmtilegur tími“

Leikarinn Andrew Keegan var sannkallaður hjartaknúsari á tíunda áratug síðustu aldar. Margir muna eftir honum úr kvikmyndinni 10 Things I Hate About You, þar sem hann lék einmitt ungling sem var aðeins of upptekinn að eigið ágæti.

Nokkru eftir að téð mynd kom út fóru á flug sögusagnir um að Keegan væri leiðtogi í sértrúarsöfnuði. Hann mætti í hlaðvarp á dögunum þar sem hann tjáði sig loks um orðróminn.

Orðrómurinn segir að á snemma á nýrri öld hafi Keegan tekið þátt í að stofna sértrúarsöfnuð sem kallast Full Circle. Keegan segir þetta vissulega rétt, en þarna hafi ekki verið um sértrúarsöfnuð að ræða heldur andleg samtök.

„Ég flutti til hverfisins Benice í Los Angeles nýskriðinn á þrítugsaldur og virkilega baðaði mig í menningunni og samfélaginu,“ sagði Keegan í hlaðvarpinu Pod Meets World. Um er að ræða hverfi sem hefur lengi verið þekkt fyrir að vera bóhem. Þar kynntist hann hópi af hippum og ákváðu þau saman að endurnýta gamalt Hare Krishna musteri sem sat þarna tómt.

„Við hugsuðum – Hey hvers vegna söfnum við ekki fólki saman og opnum þennan stað.“

Keegan segir að eftir á að hyggja hafi þetta verið galin hugmynd.

„Þegar ég lít til baka var þetta bara galið. Ég var að leggja út milljónir í þetta og svo eftir að við opnuðum eyddum við þremur árum þarna þar sem við byggðum upp dásamlegan vinahóp. Þegar allt er sagt og gert þá var þetta í raun bara töff félagsmiðstöð fyrir fólkið í Venice þessi þrjú ár.“

Á meðan á ævintýrinu stóð birti miðillinn Vice grein um Full Circle þar sem sagði að Keegan hefði stofnað sín eigin trúarbrögð. Keegan segir að hann hefði mátt taka betur á þeirri umræðu sem í kjölfarið fór að stað.

Vice sagði að Full Circle væri kirkja þar sem leikarinn predikaði frumsamin trúarbrögð í anda nýaldarhyggju. Meðlimir teldust vera hinir upplýstu og væru þarna saman komin i kirkjunni til að stuðla að breytingum í heiminum. Þau hefðu vaðið í villu þar til þau gengu í gegnum hlið Keegan og öðluðust uppljómun. Kirkjan boðaði einstaklingsfrelsi, að hver og einn fengi að vera hann sjálfur án nokkurra takmarkanna. Keegan ræddi við blaðamanna Vice á þessum tíma og sagðist hafa leitað í þessi trúarbrögð eftir að hann varð fyrir líkamsárás. Á sama tíma hafi hræðilegir hlutir verið að eiga sér stað úti í heimi og fannst Keegan hann þurfa eitthvað haldreipi og hugsaði að líklega væru fleiri í sömu sporum. Hann neitaði að þetta væri sértrúarsöfnuður en virtist þó ekki ná að sannfæra blaðamann.

Keegan segir í hlaðvarpinu að líklega hafi hann ekki verið nógu skýr í samtali við blaðamann.

„Blaðamaður og ljósmyndari mættu þarna til okkar og ég hefði líklega átt að verða mér úti um betri þjálfun í almannatengslum á þessum tíma. Svo ég bara tók á móti þeim og sagði allt er frábært, og allskonar brjálað í gangi, og heilagir hlutir.“

Keegan segist sárna sértrúarsafnaðar-stimpillinn enda lítur hann svo á að Full Circle hafi verið jákvætt afl í nærsamfélagi sínu á meðan það var starfrækt. Þarna hafi fólk komið saman til að hugleiða, til að mynda félagsleg tengsl, til að hlusta á tónlist og svona mætti áfram telja.

„Þetta var bara skemmtilegur tími. Svo það er líklega bara þveröfugt við það sem fólk hefur. haldið um þetta. Það var engin inngilding í gangi eða nokkuð.“

Hann játar að mögulega hafi nafnið Full Circle verið óheppilegt og aðeins of sértrúarlegt. Honum hafi á þessum tíma þótt það viðeigandi því hann hafði lært að þú færð það sem þú gefur í þessum heimi.

Keegan segist í dag hafa gaman að sögusögnunum. „Ég þekki engan annan sem er kallaður leiðtogi sértrúarsafnaðar, svo það hlýtur að vera einhvers konar viðurkenning“