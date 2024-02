Drake bregst við svæsna typpamyndbandinu sem var lekið á netið

Í myndbandinu má sjá mann, sem virðist vera Drake, liggja í rúmi, beran að neðan og strjúka getnaðarlim sinn. Maðurinn heldur á síma og er sjálfur að taka upp.

Rúmgaflinn í myndbandinu virðist vera sá sami og Drake er með í einkaþotunni sinni. Myndbandið hefur vakið gríðarlega athygli, ekki aðeins vegna þess að netverjar telja þetta vera Drake heldur einnig vegna stærðar getnaðarlimsins.

Það er vert að taka fram að það hefur ekki verið staðfest að maðurinn í myndbandinu sé Drake, hins vegar virðist tónlistarmaðurinn ekki kippa sér upp við myndbandslekann og hló þegar vinsæli áhrifavaldurinn Adin Ross spurði hann um málið.

Adin Ross var í beinu streymi á samfélagsmiðlum og sendi Drake skilaboð og sagði að Guð hafi ekki aðeins blessað rapparann með fallegri rödd heldur einnig með „eldflaug“ að neðan. Drake virtist hafa gaman af þessu og svaraði með átta hláturstjáknum (e. emoji).

Drake responds to Adin Ross after he left a voice message about his leaked video… 💀 pic.twitter.com/M9nH9xYzDa

— Liutauras (@Liutauras_) February 6, 2024