Segir persónulega djöfla aðalleikarans hafa valdið ringulreið og gremju við tökur The Sopranos

Sjónvarpsþættirnir The Sopranos fögnuðu nýlega 25 ára afmæli sínu, en fyrsti þátturinn var frumsýndur 10. janúar 1999. Þáttaraðirnar urðu sex talsins og þættirnir alls 86, sá síðasti var sýndur 10. júní 2007. Þáttaröðin er talin ein sú besta sem gerð hefur verið, bæði af áhorfendum og gagnrýnendum.

Það gekk þó á ýmsu við tökur á síðustu þáttaröðunum. Í bókinni On Locations: Lessons Learned from My Life On Set with The Sopranos and in the Film Industry, lýsir höfundurinn Mark Kamine því hvernig persónulegir djöflar leikarans James Gandolfini leiddu til ringulreiðar á tökustað.

James Gandolfini lék aðalhlutverk þáttanna, mafíuforingjann Tony Soprano, en Gandolfini lést af völdum hjartaáfalls árið 2013, aðeins 51 árs að aldri. Kamine, sem starfaði við þáttaröðina sem tökustaðafinnandi (e. Locations Scout), var einn þeirra sem sátu þétt setna guðsþjónustu í Dómkirkju heilags Jóhannesar við útför Gandolfini.

Í bókinni lýsir Kamini því meðal annars að við tökur á Pie-O-My þættinum, fjórða þætti fjórðu þáttaraðar, sem fram fóru í Monmouth Park í New Jersey, hafi leikararnir og tökulið gist nálægt hestabrautinni.

„Ég er á hótelbarnum þegar starfsmaður tökuliðsins sem var nátengdastur James spyr hvort ég vilji fara niður til Atlantic City með James og nokkrum öðrum. Klukkutíma ferð og ég neitaði. Ég var ekkert hissa þegar ekki tókst að vekja James í tökur morguninn eftir.“

Gandolfini mætti ​​á endanum fjórum tímum of seint á tökustað og ekki í góðu standi: „Hann bölsötaðist í gegnum hálflærðar línur sínar í gegnum hverja tökuna á fætur annarri, drakk kaffi og saup á vatnsflöskum, samt ferlega sauðslegur og krúttlegur, eins og hann var alltaf þegar hann vissi að hann hafði klúðrað hlutunum.“

Í bókinni segir að slæm hegðun Gandolfini hafi stigmagnast og þar sem ekki var hægt að treysta á að hann mætti í tökur á réttum tíma hafi framleiðandinn, sjónvarpsstöðin HBO, „bætt við ákvæði sem gerði hann ábyrgan fyrir kostnaði við tökudaga ef hann missti af vinnu vegna neyslu.“

Kamine segir að vandamál Gandolfini hafi að hluta mátt rekja til augljósrar vanlíðunar hans með frægðina.

Kamine segir að leikkonan Edie Falco, sem lék eiginkonu Tony Soprano, Carmelu Soprano, hafa ávallt mætt snemma í tökur, „alltaf fullbúin, alltaf ótrúlega tilbúin og samstundis í karakter. Hún sýndi ekkert annað en aðdáunarverða viðveru á tökustað allan tímann.“ Segir hann frá öðrum tökudegi þar sem tilkynnt var að Gandolfini myndi ekki mæta þann daginn, og Falco hafi svarað tíðindunum með augljósri vanþóknun: „Ertu að grínast?“ Segir Kamini að fagmennska Falco hafi hrætt Gandolfini.

„James virtist vera hrifinn af fagmennsku hennar og svekktur yfir því hvernig hún náði alltaf að sýna sannfærandi tilfinningar. Sjálfur var hann oft ekkert í karakter, bölvaði sjálfum sér fyrir í miðri töku og kallaði á handritsstjórann til að gefa honum línurnar hans.“

Þrátt fyrir ástandið á Gandolfini voru þó allir tilbúnir til að umbera það að sögn Kamine, „vegna þess að Gandolfini var sá sem gerði þættina að því sem þeir eru, auk David Chase handritshöfundar, svipmiklir eiginleikar hans, framburður hans og ógnandi, hófsamar bendingar skiluðu miklum og stöðugum áhrifum.“

Kamine minnist þess einnig þegar tökur voru í húsinu sem notað var sem heimili Sopranofjölskyldunnar og eigandi hússins var á staðnum.

„Þarna erum við komin inn í tökur á fimmtu þáttaröðinni, James hafði farið í húsið í tugi skipta og átt mörg samtöl við manninn sem stóð fyrir framan hann. James truflaði húseigandann í miðri setningu: „Mér þykir það mjög leitt en minnið á mér er eitthvað ryðgað og ég man það ekki, hver ert þú?’“

Segir Kamine að húseigandanum hafi sárnað undan spurningu Gandolfini og sjálfur hafi hann verið hneykslaður á Gandolfini og það að hann „hafi ekki haft ekki hugmynd um hver eigandi Soprano-hússins er gaf mér innsýn í umfang persónulegrar baráttu hans.“

Þrátt fyrir ástandið á Gandolfini og allt vesenið og pirringinn sem hegðun hans olli segir Kamine alveg ljóst að hann hafi verið elskaður á tökustað. Gandolfini hafi einnig gefið margoft sýnt á sér betri hlið og gefið af sér.

Á hverju föstudagskvöldi pantaði hann mikið magn af sushi á tökustað fyrir alla starfsmenn til að njóta og við lok hvers tökutímabils gaf hann öllum gjöf, þar á meðal gjafabréf upp á hundruð dala. Þegar tökum lauk á síðustu þáttaröðinni gaf hann öllum úr áletruninni: The Sopranos 1997-2007 Rest In Peace Thank You — J.G.