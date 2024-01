Teigen óttaðist að kreditkortinu yrði hafnað á fyrsta stefnumótinu með Legend

Hjónin Chrissy Teigen, fyrirsæta og matreiðslubókahöfundur, og John Legend, tónlistarmaður, hafa verið saman síðan árið 2013, en fyrsta stefnumót þeirra fór næstum því út um þúfur að sögn Teigen.

Hjónin kynntust á tökustað á tónlistarmyndbandi Legend og segir Teigen í nýlegu viðtali við The Hollywood Reporter „Ég bauð John á Jean-Georges veitingastaðinn þegar ég var 20 ára og ég man að margarítan sem hann pantaði kostaði 58 dali. „Ég var bara í áfalli yfir verðinu þegar drykkurinn kom, á smá fati, með salti og fleira.“

Sagði Teigen að hún hafi verið orðin stressuð um að kreditkortinu hennar yrði hafnað þegar kæmi að því að greiða reikninginn. „„Það endaði með því að ég fór í bankann og tók út pening vegna þess að ég var viss um að kortinu mínu yrði hafnað, þannig að ég tók um 800 dali út.“

Stefnumótið hepnaðist augljóslega vel, en Teigen segist enn muna eftir þessari stress- og hræðslutilfinningu. „Máltíðin okkar var falleg og dásamleg, en stressið sem fylgdi, guð minn góður, ég mun aldrei gleyma þessari tilfinningu á ævinni. Þetta var skelfilegt.“

Nýir þættir Teigen, veitingamannsins Dave Chang og Joel Kim Booster byrja í sýningum í dag vestanhafs, Dining out with Chrissy and Dave, en þættirnir fylgja Teigen og Chang eftir þar sem þau bjóða ýmsum gestum, þar á meðal John Legend, til að skoða veitingahúsalífið í Los Angeles.

Það er nóg að gera hjá Teigen sem segist eiga fullt í fangi með að deila tíma milli vinnu og fjölskyldu. Hjónin eiga fjögur börn, Lunu, sjö ára, Miles, fimm ára, Esti, eins árs og Wren, sex mánaða. „Ég reyni að hugsa vel um sjálfa mig svo að ég geti vaknað og sjái ekki eftir að hafa misst af einhverju sem börnin gerðu. Andlega er þetta mikið álag. Ég á litla stelpu sem er að fara að labba. Ég á smábarn sem gerir minnst lítið. Ég á annan strák sem er svo áhugasamur um íþróttir og stelpu sem er bara algjör fullkomnun. Og að skipta tímanum og fókusnum á milli þeirra getur bara tekið verulega á.“