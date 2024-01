Hver var græni svartálfurinn á Emmy-verðlaunahátíðinni?

Emmy-verðlaunahátíðin var haldin í gærkvöldi og voru sjónvarpsþættirnir Beef, Succession og The Bear sigursælastir.

Hér má skoða lista yfir alla sigurvegara kvöldsins.

Það vakti mikla athygli að grænn svartálfur, eða réttara sagt einhver klæddur og farðaður sem grænn svartálfur, hafi mætt á hátíðina.

Margir áhorfendur veltu því fyrir sér hver þetta eiginlega væri.

RuPaul‘s Drag Race var valinn besti raunveruleikaþátturinn á hátíðinni en það var einmitt raunveruleikastjarna úr þeim þætti sem stal senunni.

Það var dragdrottningin Princess Poppy, hún mætti ásamt öðrum stjörnum úr fimmtándu þáttaröð af RuPaul’s Drag Race.

Eins og má sjá hér að neðan sló hún rækilega í gegn hjá áhorfendum.

RuPaul telling people not to be scared of drag queens while Princess Poppy takes the Emmys stage as a literal hell goblin I am SCREAMING 💀 pic.twitter.com/hR2VehRcOE — Joey Nolfi (@joeynolfi) January 16, 2024

Princess Poppy, you will always be famous. pic.twitter.com/dYO953tITP — 𝚋 🪩 (@shagadelicsloth) January 16, 2024

THIS IS PRINCESS POPPY???? pic.twitter.com/4XCXuOMleu — andie (@twinkdancy) January 16, 2024 Princess Poppy un-retired from drag just to end the entire industry. You can’t top this. pic.twitter.com/z7VmwlFpSW — Joey Nolfi (@joeynolfi) January 15, 2024

These pictures of Princess Poppy have me CACKLING 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 She’s LITERALLY a troll 😩😭#DragRace #Emmys pic.twitter.com/nhGFKU0f1b — XayDaDoll™ (@PinkPryncessXay) January 16, 2024