Köld eru kvennaráð – Göbbuð af svikara bruggaði hún eiginmanni sínum launráð til að heilla sápuóperustjörnu

Að horfa á sápuóperu getur verið góð skemmtun. Þó þarf að varast að samsama sig ekki um of persónum og leikendum, því ella getur illa farið. Slíkt getur jafnvel endað með ósköpun líkt og í tilfelli Roxanne Doucette í Massachusetts, Bandaríkjunum.

Roxanne gæti komið mönnum fyrir sjónir sem ósköp venjuleg amma á sjötugsaldri. En ekki er allt sem sýnist því Roxanne hefur nú verið ákærð fyrir banatilræði, sem og fjölda annarra refsibrota. Allt má þetta rekja til ástar hennar á sápuóperum og svikara sem ákvað að hagnýta sér þennan áhuga hennar. Umrædd sápuópera, The Bold and the Beautiful, á sér trygga aðdáendur, enda verið í sýningu áratugum saman. Roxanne varð því heldur betur upp með sér þegar hún fékk skilaboð frá „leikaranum“ Thorsten Kaye úr þáttunum.

Þessi „leikari“ hvatti Roxanne til að losa sig við eiginmanninn. Þeirri gömlu fannst sér ljúft og skylt að verða við þessari ósk og sendi „leikaranum“ til baka: „Er að elda dásemdar súpu. Sérstakt meðal. Hann verður svangur þegar hann kemur heim. Rétt nóg fyrir hann.“

Súpan var þó ekki dásamlegri en svo að eiginmaður Roxanne, Paul, endaði þungt haldinn á sjúkrahúsi. Þar fór dóttur þeirra hjóna að gruna að ekki væri allt með felldu. Hún komst í síma móður sinnar, sá samskiptin við meintan leikara, og sýndi svo lögreglu.

Í einum skilaboðunum sagði Roxanne „leikaranum“ að maðurinn hennar væri heldur slappur eftir súpuna svo mögulega væri stutt í að hún fengi greidda út líftryggingu hans. Leikarinn var hinn hressasti með uppátækið og hvatti Roxanne til dáða.

Sem betur fer náði Paul sér eftir súpuna, og lögregla ákvað að handtaka Roxanne áður en hún færi að bjóða manni sínum upp á aðra sérstaka súpu. Roxanne sagðist í yfirheyrslu alltaf hafa dreymt um að hitta stórstjörnu. Hún var ekki hrifin af afskiptum lögreglu af þessum draumi hennar og brást ókvæða við handtöku, sparkaði í punginn á lögreglumanni, harðneitaði að afhenda spjaldtölvu sína og var almennt ósamvinnuþýð.

Hún hefur harðneitað sök í málinu og segir súpuna sína ekki bara ósköp hefðbundna heldur líka meistaralega eldaða. „Thorstein sagðist elska mig og vildi að ég færi frá manni mínum, en ég ætlaði ekkert að fara frá honum. Ég elska eiginmann minn heitt,“ sagði Roxanne í samtali við fjölmiðla. Henni var sleppt úr haldi í desember en meinað að setja sig í samband við mann sinn, nokkuð sem hún hefur nú þegar brotið með því að senda manni sínum ástarjátningu.