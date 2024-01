Skiptar skoðanir varðandi Skaupið – „Þetta PC skaup RÚV er sennilega það það versta sem ég hef séð á árinu“

Það er gömul saga og ný að skiptanir skoðanir séu um Áramótaskaup RÚV sem frumsýnt var í gær. Á umræðunni á samfélagsmiðlum, sem þó virðist vera minni en oft áður, má sjá að sumum fannst Skaupið afleitt á meðan aðrir eru kátari með hvernig til tókst.

Skaupið var með aðeins öðru sniði en oft áður en þrjú atriði virðast hafa staðið upp úr. Gervigreindargrínið þar sem Auddi Blö og Steindi fóru á kostum, Bjarni Ben og Katrín sem Ken og Barbie og leikskólaatriðið þar sem Jón Gnarr og Benedikt Erlingsson fóru á kostum.

Það kom skemmtilega á óvart þegar sjálfur Hemmi Gunn mætti til leiks í gervigreindaratriðinu en áður en einhverjar hneykslunarraddir fóru að óma útskýrði Auddi að aðstandendur hans hefðu veitt leyfi fyrir gjörningnum.

Nenni ekki að tala um Skaupið. Frekar auglýsingarnar á undan. https://t.co/kRrZnc1U0a svo slæm að það var sárt Mari og Eldstafirnir best, mjög country og töff Icelandair alltaf sama milljón dollara gubbið Man ekki meir, líklega drasl

This just in.. það eru skiptar skoðanir á Skaupinu. Haka í gólf. Mér fannst þetta djöfullega gott stuff. Bjarni Ben sem Ken var alveg 10/10 dæmi 😅 #skaupið

— S. Mikael Jónsson (@S_Mikael_J) January 1, 2024